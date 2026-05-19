Dereck Moncada y el gran desafío que tendrá en su primera temporada en Europa

El hondureño Dereck Moncada dará un importante salto en su carrera profesional luego de convertirse en nuevo jugador del FC Lugano de Suiza, equipo que disputará entre julio y agosto la fase clasificatoria de la UEFA Conference League.

El club suizo viene de completar una destacada temporada en la Superliga de Suiza, donde terminó en la tercera posición con 67 puntos, quedando apenas cinco unidades por debajo del campeón FC Thun y tres del St. Gallen.

Gracias a ese rendimiento, el Lugano aseguró un boleto a competiciones europeas y ahora buscará meterse en la fase principal del torneo continental.

La llegada de Moncada representa una fuerte apuesta deportiva y económica para la institución europea, que pagó 3,5 millones de euros por el fichaje del futbolista hondureño al Necaxa mexicano.

El catracho llega respaldado por el gran nivel que mostró en el Internacional de Bogotá, club donde logró consolidarse como una de las jóvenes promesas más interesantes de la región gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva.

Durante su etapa en el Inter de Bogotá, Moncada destacó por sus actuaciones constantes, convirtiéndose en pieza importante del equipo y despertando el interés de varios clubes del extranjero. Su crecimiento futbolístico y madurez dentro del campo terminaron convenciendo al FC Lugano, que decidió invertir una millonaria cifra para asegurar sus servicios.

Con este movimiento, Dereck Moncada se suma a la lista de futbolistas hondureños que tendrán actividad en Europa, como Kervin Arriaga (Levante), Luis Palma (Lech Poznan), Alenis Vargas (Manisa FK ), Rigoberto Rivas (Kocaelispor) y Bryan Róchez (Leixoes).