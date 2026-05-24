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Revelan las impactantes últimas horas de vida de Julio César Núñez: qué pasó ?

La noticia de la muerte de Julio César Núñez ha causado una profunda tristeza y conmoción en Honduras.

Revelan las impactantes últimas horas de vida de Julio César Núñez: qué pasó ?
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Honduras amaneció este domingo 24 de mayo con la triste noticia del fallecimiento de Julio César Núñez, periodista uruguayo que estuvo por varios años en el territorio hondureño.

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Julio César Núñez Moreira nació el 16 de julio de 1954 en la ciudad de Las Piedras, Uruguay, lugar donde inició sus primeros pasos en el periodismo dentro de medios radiales.
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El narrador deportivo, hijo de don Julio César Núñez, antes de dedicarse a este mundo del periodismo deportivo empezó en la cancha jugando fútbol en su barrio, sin imaginarse que años después su voz sería emblemática en Honduras, país donde hoy lo despiden tras su muerte.
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Don Julio, como se le conocía cariñosamente al uruguayo naturalizado hondureño, falleció la madrugada de este domingo 24 de mayo en el Distrito Central, Francisco Morazán, tras enfrentar complicaciones de salud.
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A sus 71 años de edad, el comunicador uruguayo hoy dice adiós a esta tierra luego de fallecer la madrugada del domingo.
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Julio Núñez se encontraba en su residencia recuperándose después de haber sido dado de alta hace aproximadamente 10 días de un centro asistencial privado, donde estuvo internado tras sufrir un accidente cerebrovascular semanas atrás.
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La emblemática voz deportiva de HRN, fue el creador de la famosa frase “Aguanta corazón”, que se convirtió en su marca personal y era muy gustada por las personas que escuchaban sus narraciones.
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Juan Carlos Pineda reveló este domingo impactante información sobre los últimos minutos en vida de Julio César Núñez.

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"Era un hombre entregado, un enorme ser humano. Vino a Honduras en mayo de 2003, justamente para una final entre Motagua y Marathón; llegó al Aeropuerto Toncontín. Desde entonces se quedó con nosotros y estará con nosotros para siempre. Lo recordaremos con alegría", dijo Juan Carlos Pineda Chacón en relación a Julio Núñez.

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"Estuve hablando con Julio durante esta semana; estaba sonriente y bromista. Comentamos sobre el partido entre Motagua y Génesis, y le dije que deseaba seguir disfrutando de su compañía y amistad. Me respondió que estaba con todo y que tenía muchas ganas de regresar", señaló Juan Carlos Pineda Chacón.

 Foto cortesía Radio House.
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Juan Carlos Pineda reveló que la pareja de Julio Núñez le informó sobre la muerte del periodista uruguayo: "Recibí una llamada a las 12:21 de la madrugada y sabía que no era él, sino su esposa. Estamos en comunicación desde que sufrió el derrame el pasado 30 de abril", dijo.
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"Pero cuando recibí esa llamada, tuve un presentimiento por la hora. Su esposa estaba llorando desconsoladamente y me dijo: "Julio acaba de morir". Ella contó que le dijo que deseaba descansar, que necesitaba dormir. Se quedó dormido y ya no despertó más", puntualizó Julio César Núñez.
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Nacido el 16 de julio de 1954 en Uruguay, Núñez llegó a Honduras el 25 de mayo de 2003, y su inicios en la radio hondureña fue en Radio Globo, luego pasó a ser el director de HRN, donde rápidamente se consolidó como una figura clave en los medios locales.
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De acuerdo con la información, su estado de salud no logró mejorar en los últimos días y falleció durante esta madrugada en su vivienda en Tegucigalpa.
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La noticia de su muerte fue confirmada por su esposa durante las primeras horas del domingo y anunciada por Deportes TVC y HRN, medios donde laboraba.
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Su muerte hoy deja en luto a quienes en vida conocieron su trabajo, formaron parte de cada programa con él y escucharon su emblemática frase: “¡Aguanta corazón!”, que hoy queda marcada en los corazones de muchos.
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