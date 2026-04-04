Fallece “Don Lalito”, personaje ícono en La Paz y fiel canillita de LA PRENSA

La Paz, Honduras

La ciudad de La Paz despide hoy a Don Eduardo Padilla, conocido popularmente como “Don Lalito”, quien falleció dejando una profunda huella en la comunidad de este laborioso departamento.

Durante décadas, Don Lalito se desempeñó como canillita de LA PRENSA, recorriendo las calles del municipio con periódicos en mano y anunciando con su característica voz: “¡Prensa, prensa!”.

Cabe destacar que, su figura se convirtió en un referente para vecinos y transeúntes, quienes lo reconocían no solo por su trabajo, sino por la calidez y cercanía con la que trataba a todos.

Don Lalito era considerado uno de los cinco personajes íconos de La Paz, símbolo de la tradición local y parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

La Municipalidad de La Paz dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en honor a su legado y extendió sus muestars de condolencias a la familia.