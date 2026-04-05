Gobierno anuncia nuevas medidas ante el alza de combustibles en Honduras

El aumento sostenido en los precios de los combustibles continúa generando presión sobre la economía de los hondureños, mientras el Gobierno asegura que ya implementa medidas para mitigar el impacto.
Este domingo, María Antonieta Mejía, designada presidencial, en un mensaje publicado en su cuenta de X, reconoció que el alza “está afectando el bolsillo de las familias hondureñas” y afirmó que las autoridades no son indiferentes ante la situación.
Mejía explicó que el incremento responde a factores internacionales, como el precio del petróleo, los costos de importación y el comportamiento de los mercados globales, recordando que Honduras es un país importador de carburantes.
En ese contexto, sostuvo que, aunque el país no tiene control sobre los precios internacionales, sí puede actuar para reducir el impacto interno en la población.
Nuevas acciones del gobierno buscan aliviar impacto
Entre las acciones anunciadas, destacó la vigilancia en la cadena de comercialización para evitar abusos, especulación y posibles escenarios de escasez.
Asimismo, indicó que se implementan medidas orientadas a reducir el impacto en el transporte y en los productos de consumo básico.
La funcionaria también aseguró que el Gobierno está absorbiendo el 50 % del incremento en los combustibles, con el objetivo de proteger directamente a los ciudadanos.
Sabemos que el aumento en los combustibles está afectando el bolsillo de las familias hondureñas. No lo ignoramos.— Maria Antonieta Mejia (@manton15) April 5, 2026
Este incremento responde a factores internacionales: el precio del petróleo, los costos de importación y el comportamiento de los mercados globales. Honduras, como... https://t.co/cQbU7XnePY
Otra de las disposiciones mencionadas es el impulso de modalidades virtuales en el sistema educativo y la aplicación del teletrabajo en algunas dependencias estatales, con el fin de disminuir la movilidad y el consumo de combustible.
Precios de los combustibles a partir del 6 de abril
Mientras tanto, los precios continúan al alza. En San Pedro Sula, la gasolina súper sube a 129.63 lempiras, la regular a 114.08 lempiras, el diésel a 124.35 lempiras y el queroseno alcanza los 134.48 lempiras por galón. El GLP doméstico se mantiene en 216.99 lempiras gracias al subsidio, mientras el GLP vehicular aumenta a 46.09 lempiras.
En Tegucigalpa, la tendencia también es ascendente: la gasolina superior se cotizará a 134.07 lempiras, la regular a 118.09, el diésel a 128.42 y el queroseno a 138.98 lempiras por galón. Según el informe oficial, este es el duodécimo incremento consecutivo impulsado por factores externos, entre ellos la volatilidad del crudo asociada a tensiones internacionales.