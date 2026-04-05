Gobierno anuncia nuevas medidas ante el alza de combustibles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El aumento sostenido en los precios de los combustibles continúa generando presión sobre la economía de los hondureños, mientras el Gobierno asegura que ya implementa medidas para mitigar el impacto. Este domingo, María Antonieta Mejía, designada presidencial, en un mensaje publicado en su cuenta de X, reconoció que el alza “está afectando el bolsillo de las familias hondureñas” y afirmó que las autoridades no son indiferentes ante la situación. Mejía explicó que el incremento responde a factores internacionales, como el precio del petróleo, los costos de importación y el comportamiento de los mercados globales, recordando que Honduras es un país importador de carburantes.

En ese contexto, sostuvo que, aunque el país no tiene control sobre los precios internacionales, sí puede actuar para reducir el impacto interno en la población.

Nuevas acciones del gobierno buscan aliviar impacto

Entre las acciones anunciadas, destacó la vigilancia en la cadena de comercialización para evitar abusos, especulación y posibles escenarios de escasez. Asimismo, indicó que se implementan medidas orientadas a reducir el impacto en el transporte y en los productos de consumo básico. La funcionaria también aseguró que el Gobierno está absorbiendo el 50 % del incremento en los combustibles, con el objetivo de proteger directamente a los ciudadanos.

Sabemos que el aumento en los combustibles está afectando el bolsillo de las familias hondureñas. No lo ignoramos.



Este incremento responde a factores internacionales: el precio del petróleo, los costos de importación y el comportamiento de los mercados globales. Honduras, como... https://t.co/cQbU7XnePY — Maria Antonieta Mejia (@manton15) April 5, 2026

Otra de las disposiciones mencionadas es el impulso de modalidades virtuales en el sistema educativo y la aplicación del teletrabajo en algunas dependencias estatales, con el fin de disminuir la movilidad y el consumo de combustible.

Precios de los combustibles a partir del 6 de abril