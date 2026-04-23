La imagen que muestra al “apóstol” Santiago Zuniga en un megajuicio en El Salvador está manipulada

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra al “apóstol” Santiago Zúniga durante un megajuicio en El Salvador, junto a centenares de presuntos pandilleros vestidos de blanco dentro de un salón. Es falso. La imagen fue manipulada digitalmente a partir de una fotografía real, por lo que no corresponde a una escena auténtica en la que aparezca Zúniga en ese contexto. “El dia de ayer el apóstol Santiago Zuniga Cruz tenía una audiencia programada en relación al delito del que se le acusa coyotage”, dice literalmente la descripción de una entrada en TikTok, que ha sido visualizada más de 83,000 veces desde el 20 de abril.

Desde el 21 de abril, en El Salvador se desarrolla un juicio contra 486 personas acusadas de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13). Así lo informó la Fiscalía General de la República, que aseguró que entre los procesados figuran varios fundadores y líderes de esa estructura criminal. Según la Fiscalía, entre los delitos que se les atribuyen está haber ordenado el asesinato de 87 personas durante un solo fin de semana de marzo de 2022. En este contexto, el creador de contenido hondureño recuperó su libertad el 22 de abril, luego de permanecer en prisión desde el 4 de febrero en El Salvador por un supuesto delito de tráfico de personas.

Imagen manipulada

Una búsqueda inversa en Google Lens del contenido viral condujo a una publicación de la Fiscalía General de la República de El Salvador, difundida en su cuenta oficial de X el 20 de abril. En esa publicación aparecen las imágenes originales utilizadas en el contenido desinformativo, en el que se muestra un arte para anunciar la supuesta condena del “apóstol Chago”, como se le conoce popularmente. Sin embargo, en las imágenes originales no se observa en ningún momento a Santiago Zúñiga.