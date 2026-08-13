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Menor de 15 años muere al defender a su madre de un ataque armado en Lempira

Las víctimas fueron identificadas como Domitila Cortés (35) y su hijo Oswaldo Cortés López (15)

Menor de 15 años muere al defender a su madre de un ataque armado en Lempira

Hasta el momento, las autoridades policiales manejan como principal hipótesis del crimen enemistades familiares. Imagen referencial de archivo.
Lempira

Un trágico hecho violento cobró la vida de un menor y dejó gravemente herida a su madre la noche de ayer miércoles en el municipio de San Andrés, departamento de Lempira.

Las víctimas fueron identificadas como Domitila Cortés (35) y su hijo Oswaldo Cortés López (15).

Según el reporte preliminar, el hecho aconteció en el caserío Petuncara, aldea Santiago, cuando presuntamente un sobrino de la mujer la atacó. Al percatarse de la agresión, el jovencito intervino para defender a su madre, momento en el que fue atacado por el agresor, quien huyó de la escena tras cometer el crimen.

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Ambos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial de Gracias; sin embargo, minutos después de haber ingresado, se confirmó el fallecimiento del menor debido a la gravedad de las heridas. La madre continúa recibiendo atención médica y su estado de salud es delicado.

Hasta el momento, las autoridades policiales manejan como principal hipótesis del crimen enemistades familiares, mientras continúan con las investigaciones y los operativos en la zona para dar con el paradero del sospechoso.

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Redacción La Prensa
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