Menor de 15 años muere al defender a su madre de un ataque armado en Lempira

Lempira

Un trágico hecho violento cobró la vida de un menor y dejó gravemente herida a su madre la noche de ayer miércoles en el municipio de San Andrés, departamento de Lempira.

Las víctimas fueron identificadas como Domitila Cortés (35) y su hijo Oswaldo Cortés López (15).

Según el reporte preliminar, el hecho aconteció en el caserío Petuncara, aldea Santiago, cuando presuntamente un sobrino de la mujer la atacó. Al percatarse de la agresión, el jovencito intervino para defender a su madre, momento en el que fue atacado por el agresor, quien huyó de la escena tras cometer el crimen.