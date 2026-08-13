Identifican a mujer que fue asesinada mientras se dirigía hacia su trabajo en Comayagua

Comayagua, Honduras

El hecho violento ocurrió en la carretera que conduce hacia el municipio de Ajuterique, a la altura de las instalaciones de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta) y cerca de la sede del Ministerio Público.

La víctima fue identificada como Drides Ondina Ulloa Hernández, quien perdió la vida tras ser atacada por un sujeto armado.

Una mujer fue asesinada a balazos durante la mañana de este jueves en una calle del municipio de Comayagua, zona central de Honduras, cuando se dirigía hacia su trabajo.

De acuerdo con las primeras indagaciones realizadas en la escena, Ulloa Hernández se trasladaba en una motocicleta y, en determinado momento, descendió del vehículo para continuar caminando por el sector.

Fue entonces cuando habría sido interceptada por un hombre armado, quien le disparó sorpresivamente. Debido a la gravedad de las heridas, la mujer murió en el lugar.

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El cuerpo de la víctima quedó tendido a la orilla de la carretera, donde posteriormente llegaron personas que serían familiares y lo cubrieron, mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes acordonaron la escena para comenzar con las diligencias.

Asimismo, personal de Medicina Forense se esperaba en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del crimen, identificar al responsable y establecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.