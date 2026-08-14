Congreso discutirá reformas electorales la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional prevé comenzar la próxima semana el análisis del primer paquete de reformas electorales presentado por la bancada del Partido Nacional.

La iniciativa, cuya presentación estaba prevista inicialmente para esta semana, propone cambios en 19 artículos de la normativa que regula el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE). El proyecto constituye el primero de al menos cuatro paquetes de reformas que serán analizados por la Comisión de Asuntos Electorales durante el actual período de sesiones. Los siguientes contemplan modificaciones al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a la Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) y una propuesta integral elaborada por organizaciones de la sociedad civil. "La próxima semana se va a presentar la reforma al CNE; son 19 artículos, es un primer paquete. Luego viene la del TJE, la de la Unidad de Política Limpia y el 17 de septiembre el PNUD, junto con el CNA, ASJ y CESPAD, van a presentar otros paquetes de reformas electorales", detalló Antonio Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre los principales cambios planteados para el CNE se encuentra una modificación al mecanismo para establecer el quórum de las sesiones y la sustitución de la unanimidad por la mayoría de votos para la adopción de resoluciones. La propuesta también incorpora la figura de “obstrucción al cronograma electoral”, con la intención de establecer sanciones para los consejeros que abandonen las sesiones o se ausenten sin una justificación. Los casos podrían ser remitidos al Ministerio Público o derivar en un proceso de juicio político en el Congreso Nacional. Otro de los cambios está relacionado con la Unidad de Política Limpia, cuya autonomía operativa se busca reforzar mediante su separación de la estructura directa del CNE. El proyecto plantea fortalecer sus capacidades presupuestarias e institucionales para la fiscalización del origen de los recursos utilizados en las campañas políticas. "Aparece una nueva figura en la Ley Electoral, la obstrucción, queremos evitarla y puede llegar hasta juicio político. La idea mía y la petición de la Unidad de Política Limpia es que no esté adscrita al CNE, que esté separada, que sea un ente descentralizado para que el dinero mal habido no entre en la campaña política", explicó Rivera.

Comisión analizará propuestas de distintos sectores

La Comisión de Asuntos Electorales prevé revisar y unificar los diferentes planteamientos presentados por partidos políticos y organizaciones sociales para construir un solo cuerpo normativo. La discusión sobre una eventual segunda vuelta electoral o balotaje será abordada en una etapa posterior. Esta reforma requeriría el respaldo de 86 diputados en el pleno del Congreso Nacional.