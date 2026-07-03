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Colombia vs Ghana, EN VIVO: ¡Definen el último boleto a octavos!

Colombia y Ghana se juegan todo en un duelo para definir al último clasificado a los octavos de final del Mundial 2026.

Colombia vs Ghana, EN VIVO: ¡Definen el último boleto a octavos!

Colombia y Ghana pelearán por el último ticket para jugar los dieciseisavos del Mundial 2026.
Estados Unidos.

Colombia, que terminó líder del grupo K por encima de Portugal, se enfrentará este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a una Ghana que reservó un cupo en la segunda fase como uno de los ocho mejores terceros, en un encuentro que los suramericanos afrontarán impulsados por su gran trabajo en la fase de grupos.

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Con dos victorias en sus dos primeras presentaciones (1-3 contra Uzbekistán y 1-0 contra Congo) y una igualdad en la tercera, precisamente un 0-0 contra los lusos de Cristiano Ronaldo, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo terminaron el grupo viendo desde la cima a europeos, africanos y asiáticos.

De esta forma avanzaron como líderes y en la próxima ronda se pondrán cara a cara con una Ghana que fue de más a menos y que debe recuperarse rápido si no quiere decir adiós.

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Tras debutar con una victoria ante Panamá 1-0, los ghaneses igualaron con Inglaterra 0-0 y cayeron frente a Croacia por 2-1, resultados que la dejaron en la tercera posición de su grupo L.

Luego de un exigente encuentro ante Portugal y sin la posibilidad de haber hecho mayores rotaciones, Colombia saltará al campo con un once similar al de sus dos primeros juegos mundialistas.

Árbitro: El francés Clement Turpin.

Hora: 7:30 pm (Hora de Honduras)

Cancha: Estadio de Kansas City.

Transmite: Tigo Sports / Tsi.

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Redacción La Prensa
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