FEFASA refuerza su liderazgo en Expoconstruye 2026

Por cuarto año consecutivo, Ferretería Faraj S.A. de C.V. (FEFASA) participa en Expoconstruye, la feria de la construcción más influyente de Honduras y Centroamérica, que se realiza en Expocentro del 6 al 9 de mayo de 2026.
“Nos agrada tener ese nivel de representación que va relacionado al nivel de participación de mercado que hoy estamos teniendo en todo el país”, destacó Roberty Hernández, gerente comercial de FEFASA, empresa con 28 años de trayectoria en Honduras.
Actualmente, la compañía tiene más del 80% de participación en los proyectos que se desarrollan a nivel nacional, respaldada por ocho puntos de venta, dos centros de distribución y cobertura en todo el país.
El ejecutivo destacó el respaldo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH). “Esto nos permite tener confianza del rubro de la construcción”, expresó.
Hernández indicó que Expoconstruye ha sido una vitrina comercial clave para lograr mayor visibilidad y presencia en el mercado, lo que ha contribuido a su posicionamiento y crecimiento en el rubro de la construcción.
“Con toda nuestra logística y el fuerte inventario en cada una de nuestras tiendas, esta vitrina nos ha impulsado para que el mercado nos visualice”, afirmó.
Conferencia en Expoconstruye
Como parte de su participación en Expoconstruye, FEFASA ofrecerá una conferencia el viernes 8 de mayo sobre “Mallas electrosoldadas”, una solución de acero que aporta eficiencia, resistencia y rapidez en obras de vivienda e
La charla será impartida por el ingeniero Keren Jiménez, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector.
FEFASA elabora la malla electrosoldada, cumpliendo la norma ASTM-A1064. Adicional, la varilla deformada grado 40 y grado 60, cumpliendo la norma ASTM-A615.
Puntos estratégicos
La red de distribución de FEFASA cubre puntos estratégicos a lo largo de la CA-5 y en las principales ciudades del país, con perspectivas de expansión.
Sus puntos de venta están ubicados en San Pedro Sula (salida a La Lima, bulevar del Norte y sector Cervecería Hondureña), Santa Cruz de Yojoa, Oropéndola (Yojoa), Comayagua, Tegucigalpa y San Lorenzo.
Hernández invitó a los hondureños a visitar el stand de FEFASA en Expocentro, donde encontrarán una amplia variedad de productos para el sector construcción y ferretero.
La oferta de la empresa abarca todas las etapas del proceso constructivo, desde herramientas e insumos básicos hasta acabados finales. Incluye varilla deformada grado 40 y 60 bajo norma ASTM A615, malla electrosoldada, cemento, porcelanato, cerámica, muebles de baño y accesorios ferreteros.
“Todo lo va a encontrar en nuestro stand y eso nos permite volvernos atractivos por la diversidad de productos que manejamos”, expresó Ronald Mendoza, gerente de Mercadeo de FEFASA.
Expoconstruye
Expoconstruye reúne a líderes y profesionales del sector bajo el lema “Construcción inteligente: estrategia e innovación para el futuro”.
El evento es organizado por la CHICO, el CICH, el CAH y la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría (CHEC). Esta edición busca transformar la planificación y ejecución de obras en el país mediante el uso de tecnología y una visión sostenible.
Desde su primera edición en 2008, Expoconstruye se ha consolidado como una plataforma de referencia para la industria en Centroamérica. Su misión es fomentar el crecimiento del sector mediante la adopción de nuevas tecnologías y soluciones sostenibles.
La feria está abierta al público en horario de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.