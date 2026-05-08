FEFASA refuerza su liderazgo en Expoconstruye 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Por cuarto año consecutivo, Ferretería Faraj S.A. de C.V. (FEFASA) participa en Expoconstruye, la feria de la construcción más influyente de Honduras y Centroamérica, que se realiza en Expocentro del 6 al 9 de mayo de 2026.

“Nos agrada tener ese nivel de representación que va relacionado al nivel de participación de mercado que hoy estamos teniendo en todo el país”, destacó Roberty Hernández, gerente comercial de FEFASA, empresa con 28 años de trayectoria en Honduras.

Actualmente, la compañía tiene más del 80% de participación en los proyectos que se desarrollan a nivel nacional, respaldada por ocho puntos de venta, dos centros de distribución y cobertura en todo el país.

El ejecutivo destacó el respaldo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH). “Esto nos permite tener confianza del rubro de la construcción”, expresó.

Hernández indicó que Expoconstruye ha sido una vitrina comercial clave para lograr mayor visibilidad y presencia en el mercado, lo que ha contribuido a su posicionamiento y crecimiento en el rubro de la construcción.

“Con toda nuestra logística y el fuerte inventario en cada una de nuestras tiendas, esta vitrina nos ha impulsado para que el mercado nos visualice”, afirmó.