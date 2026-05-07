Conferencista Silvia Bueso ofrecerá taller virtual de storytelling

Con más de 25 años de experiencia como comunicadora, vendedora y captadora de fondos, la conferencista Silvia Bueso ha recorrido el mundo para promover “El arte de pedir”, un método creado por ella hace 10 años y basado en alcanzar objetivos profesionales.
De la mano de Grupo OPSA, este 12 de mayo llegará a Honduras, de manera virtual, para impartir el taller “Storytelling que vende sin parecer publicidad”, tras haber visitado países como Perú, Chile, Panamá, México, Colombia y Senegal.
“Un storytelling eficaz tiene humanidad, autenticidad y propósito. No busca únicamente vender, sino generar conexión. Además, debe estar pensado desde la audiencia y no desde el ego de la marca”, afirma la conferencista.
El taller está dirigido a jefaturas de marketing y tiene como objetivo ayudarles a comprender por qué un storytelling bien planteado genera mayor conexión, recordación y valor de marca que la publicidad directa de corto plazo.
“Las historias que mejor funcionan suelen partir de situaciones reales, emociones reconocibles y aprendizajes con los que las personas pueden identificarse”, señala la profesional.
Contenido útil y relevante
La conferencista Silvia Bueso destaca que el cambio ocurre cuando las marcas dejan de pensar únicamente en “qué quieren comunicar” y comienzan a preguntarse “qué le interesa realmente a la audiencia”.
Un briefing tradicional suele centrarse en producto, logo y mensajes comerciales. Sin embargo, explica que “el contenido que conecta nace de entender qué preocupa, inspira o mueve a las personas”.
Subraya que las marcas que mejor funcionan no interrumpen con publicidad, sino que crean historias que la audiencia desea consumir porque aportan contexto, utilidad o identificación emocional.
Bueso advierte que uno de los mayores errores en comunicación es intentar gustar a todos y terminar sin conectar con nadie.
En ese sentido, agrega que para construir contenido relevante “es necesario identificar con precisión a quién se dirige la marca: cuáles son sus necesidades, qué preguntas se hace, qué aspiraciones tiene y cómo consume contenido”.
Marcas que conectan
Las empresas hondureñas deben incluir el storytelling en sus estrategias de comunicación, ya que “las personas recordamos más cómo nos hace sentir una historia que un mensaje puramente comercial”.
Bueso señala que esta herramienta permite transformar una marca en una experiencia emocional y cercana, además de generar confianza, diferenciación y conexión en un entorno saturado de publicidad.
“Hoy las audiencias ya no quieren que les hablen constantemente de productos; buscan contenidos que les aporten valor y marcas que entiendan su realidad”, expresa.
Finalmente, recomienda a los mercadólogos del país validar ideas y mensajes con audiencias reales antes de lanzar una campaña, con el fin de comprobar si generan interés y conexión.
Datos
*En 2025, participó como speaker internacional en el VanguardIA Summit by Vilma Núñez, celebrado en Miami para más de 3.000 personas.
*Cuenta con su propio podcast, “El arte de pedir con Silvia Bueso”, disponible en Spotify.
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