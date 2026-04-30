La Universidad de San Pedro Sula® lanza la nueva Licenciatura en Psicología para responder a la creciente demanda

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad de San Pedro Sula (USAP) realizó el lanzamiento oficial de su nueva Licenciatura en Psicología, ampliando su oferta académica con una carrera estratégica orientada a formar profesionales en una de las áreas de mayor relevancia en la actualidad: la salud mental. Este nuevo programa académico surge en respuesta a una realidad urgente: el mundo enfrenta una creciente crisis de salud mental, donde la ansiedad, la depresión y el estrés afectan a millones de personas. En Honduras, esta situación se refleja en una importante brecha de atención, ya que más del 75% de las personas que requieren apoyo psicológico no reciben servicios, y existe aproximadamente un psicólogo por cada 1,945 personas. En este contexto, la Licenciatura en Psicología de USAP se posiciona como una carrera con propósito, capaz de responder a los desafíos actuales del bienestar emocional, con impacto en áreas como la salud, la educación, las empresas y el desarrollo comunitario.

Propuesta educativa e impacto

El evento de lanzamiento reunió a invitados especiales, medios de comunicación y autoridades académicas, consolidándose como un espacio para presentar esta nueva propuesta educativa y su impacto potencial en el país.

Como parte de la agenda, se contó con la participación de la Ph.D. Christine Karkashian, experta internacional en Psicología Clínica y de la Salud (George Washington University), consultora, docente e investigadora de la Universidad Latina de Costa Rica y profesora afiliada internacional de Arizona State University, quien compartió una conferencia sobre los desafíos actuales en el bienestar emocional y la importancia de la formación especializada en este campo. “Esta nueva Licenciatura en Psicología nace con el propósito de formar profesionales capaces de comprender profundamente la mente humana y responder a las necesidades actuales de salud mental en nuestra sociedad. En USAP buscamos no solo educar, sino generar un impacto real en la vida de las personas.” indicó el ingeniero Senén Villanueva, rector de la USAP.

La carrera incorpora un enfoque moderno y actualizado, integrando áreas como neuropsicología, psicología basada en evidencia, salud mental comunitaria y el uso de inteligencia artificial aplicada, además de espacios de práctica desde etapas tempranas de formación. Asimismo, forma parte de la propuesta académica innovadora de USAP, respaldada por su unión estratégica con Arizona State University®, reconocida como la universidad No. 1 en innovación en Estados Unidos por 11 años consecutivos. Entre sus principales beneficios destaca el modelo 4+1, que permite a los estudiantes avanzar hasta un 40% de una maestría internacional y completarla en un año adicional, obteniendo una doble titulación con proyección global.

Comprender la mente humana es uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo, y en USAP se forman los profesionales que darán respuesta a esta realidad. Con el lanzamiento de esta nueva carrera, la universidad reafirma su compromiso de seguir ampliando su oferta académica con programas alineados a las necesidades del entorno, formando profesionales con propósito y preparados para contribuir al desarrollo de Honduras. Acerca de la universidad de San Pedro Sula®

Fundada el 15 de noviembre de 1977, USAP® es la primera universidad privada de Honduras. Desde sus inicios fue creada para ampliar el acceso y elevar la calidad de la educación superior. Actualmente ofrece más de 30 programas de pregrado, postgrado y técnicos, además de certificaciones orientadas al desarrollo profesional. www.usap.edu