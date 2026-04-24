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Grupo Salinas lanza sus campañas del Día de la Madre

Grupo Salinas, a través de sus marcas Elektra, Banco Azteca e Italika, presentó las campañas que este mes premiarán a la reina del hogar con obsequios, premios al instante y bonos de regalo.

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 08:30 -
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Grupo Salinas lanza sus campañas del Día de la Madre

Grupo de colaboradores y los representantes de Elektra, Banco Azteca e Italika, durante el lanzamiento de las campañas del Día de la Madre realizado en San Pedro Sula.
San Pedro Sula, Honduras.

Con una propuesta integral que combina soluciones financieras, experiencias de compra y movilidad inteligente, Grupo Salinas, a través de sus marcas Elektra, Banco Azteca e Italika, presentó oficialmente sus campañas del Día de la Madre bajo una visión clara: reconocer a mamá como el motor que impulsa los sueños y el progreso del hogar.

“En Grupo Salinas no solo celebramos a mamá, la impulsamos. Cada una de nuestras marcas está diseñada para acompañarla desde el momento en que sueña hasta que logra sus metas”, destacaron voceros del grupo durante el evento de lanzamiento.

Uryela Cuadra, gerente de Mercadeo de Banco Azteca, señaló que cada una de las tres grandes promociones lanzadas por la institución en el marco del Día de la Madre, está orientada a distintos perfiles de clientes.

Uryela Cuadra, gerente de Mercadeo de Banco Azteca, señaló que cada una de las tres grandes promociones lanzadas por la institución en el marco del Día de la Madre, está orientada a distintos perfiles de clientes.

Banco Azteca: tres campañas para consentir a mamá

Uryela Cuadra, gerente de Mercadeo de Banco Azteca, explicó: “Este año, la estrategia de Banco Azteca se construyó sobre un insight poderoso: detrás de cada logro familiar, hay una madre que soñó primero. A partir de esta premisa, la campaña se articula en tres momentos clave que definen el recorrido de mamá: Sueñas, Decides y Logras”.

Doña Reina es el personaje que forma parte de la campaña del Día de la Madre.

Doña Reina es el personaje que forma parte de la campaña del Día de la Madre.

Desde el frente financiero, Banco Azteca presentó tres campañas promocionales diseñadas para premiar cada interacción de sus clientes:

“Premia a Mamá”: Al adquirir préstamos personales, de consumo, seguros o incrementar su ahorro, los clientes participan en el sorteo de amueblados completos de sala, cocina o habitación.

“Con tus remesas mamá gana”: Bajo el lema “El regalo de mamá está aquí”, los clientes que cobren sus remesas en ventanilla participan en la Ruleta Regalona por premios al instante, mientras que los cobros por canales digitales y agentes participan en sorteos semanales.

“Mamá protegida”: Los clientes que contraten el seguro de Remesa Protegida participan automáticamente en el sorteo de sets de ollas de acero inoxidable, reforzando el cuidado y bienestar del hogar.

Cuadra informó que las campañas aplican en todo el país. Banco Azteca tiene presencia en 17 de los 18 departamentos. Las personas también pueden descargar la aplicación de Banco Azteca, donde pueden cobrar su remesa y participar en esta promoción.

Belinda Bonilla, gerente de Mercadeo de Elektra e Italika, resaltó que la red de tiendas a nivel nacional, los horarios extendidos y los precios bajos son una ventaja competitiva de las tres marcas.

Belinda Bonilla, gerente de Mercadeo de Elektra e Italika, resaltó que la red de tiendas a nivel nacional, los horarios extendidos y los precios bajos son una ventaja competitiva de las tres marcas.

Elektra: “Dale más a mamá”

Belinda Bonilla, gerente de Mercadeo de Elektra e Italika, detalló las propuestas de retail y movilidad.

La campaña de Elektra busca trascender el regalo tradicional, ofreciendo un portafolio de productos con beneficios exclusivos como el Bono de Regalo, que permite que el presupuesto familiar rinda más al comprar con crédito de Banco Azteca.

Reynaldo Tovar, director comercial de Elektra, dijo que el eslogan presentado, Dale más a mamá, refleja el propósito de ofrecer valor adicional más allá de los precios y promociones habituales.

Reynaldo Tovar, director comercial de Elektra, dijo que el eslogan presentado, "Dale más a mamá", refleja el propósito de ofrecer valor adicional más allá de los precios y promociones habituales.

Reynaldo Tovar, director comercial de Elektra, destacó la importancia de la campaña del Día de las Madres como una iniciativa de alto impacto para conectar emocionalmente con los clientes.

“Tenemos precios muy potentes, tenemos premios, promociones y el bono de regalo”, dijo Tovar, quien agregó que esta campaña representa un esfuerzo significativo de la empresa para consentir a las madres hondureñas.

Belinda Bonilla explicó a los medios de comunicación la mecánica de la promoción de Elektra e Italika.

Belinda Bonilla explicó a los medios de comunicación la mecánica de la promoción de Elektra e Italika.

Italika: “El regalo que mueve a mamá”

La campaña posiciona a la motocicleta como una herramienta para la independencia de mamá, al ofrecer ahorro, rapidez y libertad de movilidad para cumplir sus metas diarias.

Bonilla informó que estas campañas son a nivel nacional, en todas las tiendas Elektra y Banco Azteca ubicadas en 17 departamentos, con horarios de atención de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Durante el lanzamiento de las campañas, se realizaron diversas actividades y se entregaron premios a los periodistas.

Durante el lanzamiento de las campañas, se realizaron diversas actividades y se entregaron premios a los periodistas.

Las campañas estarán vigentes del 21 de abril al 18 de mayo de 2026, reafirmando el compromiso del grupo de generar valor en la vida de las familias hondureñas.

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