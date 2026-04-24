UTH impulsa la innovación educativa como sede de Edutech 2026

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) consolida su visión estratégica de fortalecer el ecosistema educativo nacional al convertirse, por segundo año consecutivo, en sede y patrocinador principal de la Feria Edutech 2026. Este encuentro no solo representa una vitrina de proyectos tecnológicos, sino también una respuesta concreta a la necesidad de generar espacios donde los jóvenes desarrollen habilidades alineadas con las demandas del futuro. En la actualidad la educación enfrenta el desafío de adaptarse a la transformación digital, es por ello que iniciativas como Edutech reflejan una apuesta institucional por reducir brechas y fomentar el pensamiento crítico, creativo y tecnológico desde etapas tempranas.

Talento joven

El salón Julián Arriaga del campus de UTH en San Pedro Sula se transformó en un punto de convergencia para más de 500 asistentes, entre docentes, padres de familia y estudiantes de más de 25 instituciones educativas, quienes presentaron más de 50 proyectos en áreas como programación, robótica y desarrollo web. Desde la perspectiva de UTH, la realización del evento implica tanto un honor como un compromiso con el país. El rector Javier Mejía, destacó, “Para nosotros es un tremendo privilegio y una gran responsabilidad albergar por segundo año consecutivo este encuentro de talento joven”.

Por su parte Gina Galeotti, directora académica del área STEM en Edutech Centroamérica, el evento responde a una visión formativa de largo plazo, “Para nosotros es un orgullo convertirnos en el nido de esos estudiantes que luego llegan a la universidad, promoviendo el uso de la tecnología en la educación desde etapas tempranas”. Asimismo, destacó la importancia de anticiparse a las necesidades del mercado, “Buscamos anticiparnos a lo que los jóvenes van a profesionalizar más adelante, acercándolos desde ya a herramientas tecnológicas”.

Compromiso institucional

Mejía enfatizó que para UTH es importante el impacto de los proyectos presentados, donde se destaca la creatividad de jóvenes que sueñan con una Honduras mejor, dinámica y en constante evolución. Este liderazgo institucional se refleja no solo en la infraestructura proporcionada, sino también en la participación activa de su cuerpo docente, especialmente de la Facultad de Ciencias de la Computación, que brindó acompañamiento técnico, mentoría y evaluación especializada, todo esto bajo la premisa de educación de calidad para todos los hondureños que dictadas por el presidente de la institución Roger Danilo Valladares.

Formación práctica

Uno de los pilares diferenciadores de Edutech 2026 fue el proceso de evaluación académica, que permitió a los estudiantes recibir retroalimentación directa de expertos. Este enfoque fortalece la conexión entre teoría y práctica, facilitando que los proyectos trasciendan el ámbito académico. “El objetivo es que desarrollen habilidades tecnológicas y aprendan a utilizar estas herramientas como apoyo para mejorar su aprendizaje”, detalló Galeotti. La preparación detrás del evento también evidencia su nivel de exigencia, “Tenemos seis meses de preparación formal; prácticamente al día siguiente de finalizar una feria, comenzamos a trabajar en la siguiente”.

Visión país

Más allá de la competencia, Edutech se posiciona como una plataforma que impulsa el desarrollo social y económico. Los proyectos presentados abordan desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta soluciones creativas inspiradas en contextos locales. El rector Mejía resaltó el potencial transformador de los jóvenes, “Al recorrer cada proyecto, se observa a jóvenes que buscan transformar el país con ideas novedosas y bien enfocadas”.

Esta visión coincide con la meta de fomentar el espíritu emprendedor y la continuidad académica, elementos clave para construir una sociedad más competitiva.