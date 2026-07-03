Octavos de final Mundial 2026: cruces definidos, fechas, horarios y selecciones clasificadas

El Mundial United 2026 entra en una etapa más determinante tras la disputa de los partidos de dieciseisavos de final y ahora han quedado definidos los cruces de los octavos, con las 16 mejores selecciones clasificadas para esta etapa de la Copa del Mundo. Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal, Suiza, Egipto, Argentina y Colombia son las 16 selecciones que lograron avanzar de los 16avos.

Los tres anfitriones de la justa mundialista -Estados Unidos, México y Canadá- lograron la clasificación a los octavos y tendrán rivales de peso para buscar el boleto a los cuartos de final. El vigente campeón Argentina aseguró su pase tras sufrir más de la cuenta contra Cabo Verde, terminó ganando con angustia (3-2) en tiempos extras y se verá las caras contra Egipto en la siguiente ronda.

Estos son los Octavos de Final de la #CopaMundialFIFA 2026. ✅ pic.twitter.com/cgkGhtW6Pk — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 4, 2026

La ronda de octavos de final, segunda de eliminación directa del Mundial 2026, comenzará este sábado 3 de julio con los partidos Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia; y terminará el martes 7 de julio con los choques Argentina-Egipto y Suiza-Colombia. Brasil se las verá con Noruega en Nueva York/Nueva Jersey el 5 de julio, misma fecha para el choque entre México e Inglaterra en Ciudad de México. España se enfrentará con Portugal en Dallas el 6 de julio, mientras Estados Unidos y Bélgica jugarán el mismo día en Seattle.

Así quedaron definidos los cruces de octavos de final del Mundial 2026:

• Canadá vs Marruecos - Sábado 4 de julio | 11:00 AM en RG Stadium de Houston • Paraguay vs Francia - Sábado 4 de julio | 3:00 PM en Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) • Brasil vs Noruega - Domingo 5 de julio | 2:00 PM en Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium) • México vs Inglaterra - domingo 5 de julio | 6:00 PM en Ciudad de México (Estadio Azteca) • Portugal vs España - Lunes 6 de julio | 1.00 PM en Arlington (AT&T Stadium) • Estados Unidos vs Bélgica - Lunes 6 de julio | 6:00 PM en Seattle (Lumen Field) • Argentina vs Egipto - Martez 7 de julio | 10:00 AM en Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) • Suiza vs Colombia/Ghana - Martez 7 de julio | 2:00 PM en Vancouver (Estadio BC Place)

Así terminaron los partidos de dieciseisavos de final: