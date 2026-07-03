Argentina y Messi ya tienen rival en octavos del Mundial 2026: día y hora del partido

Argentina se clasificó este viernes a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 3-2 a Cabo Verde en un sufrido partido de 120 minutos disputado en Miami. Los de Lionel Scaloni se fueron en ventaja en el minuto 29 con el vigésimo gol de Lionel Messi en la historia de los Mundiales, pero los africanos llegaron a la paridad en el 59 por intermedio de Deroy Duarte.

Retomaron la ventaja en el minuto 92 gracias a Lisandro Martínez, pero los caboverdianos emparejaron de nuevo tras un golazo de Sidny Lopes Cabral en el 103. En el 111, Diney Borges, tras un remate de Cristian Romero, anotó en propia puerta para poner las cifras definitivas a favor de los campeones en Qatar 2022. Con su tanto, Messi llegó a siete en la clasificación de artilleros de este Mundial, escoltado por Kylian Mbappé con seis y Erling Haaland y Harry Kane con cinco.

El rival de Argentina en octavos del Mundial 2026

La Selección de Argentina sigue avanzando en busca de un nuevo título mundial y ya conoce a su rival en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La Albiceleste se enfrentará en la siguiente ronda contra la Selección de Egipto, que le ganó a Australia en la tanda de penales (2-4) tras empatar 1-1 en lo 120 minutos. El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto se jugará el próximo martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Así están los cruces de octavos de final del Mundial 2026: