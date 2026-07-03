Entre nacimientos y despedidas: Útila celebra nuevas crías y llora a Swampy

En Útila, la vida volvió a abrirse paso entre la nostalgia. La Iguana Research and Breeding Station anunció el nacimiento de las primeras crías de Swamper de la temporada reproductiva 2026, una noticia que llena de esperanza a quienes trabajan por la conservación de esta especie endémica y única en el mundo.
Las pequeñas iguanas Swamper, cuyo nombre científico es Ctenosaura bakeri, permanecerán durante un año bajo el cuidado de especialistas, voluntarios y practicantes de la estación, donde recibirán atención para garantizar su desarrollo antes de ser reintroducidas en distintos sectores de la isla.
Cada nacimiento representa un paso importante para fortalecer las poblaciones silvestres de esta especie, considerada en peligro de extinción y parte del patrimonio natural de Útila.
Pero esta temporada también llegó marcada por la tristeza. El pasado 29 de junio murió Swampy, un macho adulto de iguana Swamper que fue el primer ejemplar en llegar a la Iguana Research and Breeding Station y que permaneció bajo su cuidado durante aproximadamente 30 años.
Swampy superó ampliamente la esperanza de vida de su especie en estado silvestre, que suele rondar los 15 años. Durante tres décadas fue mucho más que un residente de la estación: se convirtió en un embajador de su especie y en un símbolo de la conservación en Útila.
Miles de visitantes, voluntarios, practicantes y colaboradores lo conocieron a lo largo de los años. Para muchos, Swampy fue el primer acercamiento real con una especie que solo existe en esta isla hondureña.
Su partida deja un vacío profundo, pero también un legado vivo. Las nuevas crías de Swamper nacen en una temporada cargada de significado: mientras la estación despide a su ejemplar más emblemático, también celebra la continuidad de una especie que sigue luchando por sobrevivir.
La Iguana Research and Breeding Station agradeció el apoyo de practicantes, voluntarios, colaboradores, donadores, visitantes y todas las personas que han acompañado su misión de conservación.
La estación también invitó a la población y a los turistas a conocer de cerca a las nuevas Baby Swampers, pequeñas crías que hoy representan esperanza, memoria y el esfuerzo colectivo por proteger una especie única en el planeta.
La muerte de Swampy, ocurrida el pasado 29 de junio, dejó tristeza entre voluntarios, visitantes y defensores de la conservación. Aunque Swampy ya no está, su legado permanece en cada esfuerzo por proteger a las iguanas Swamper de Útila.
Entre la tristeza por la partida de Swampy y la alegría por los nuevos nacimientos, Útila celebra la vida y la conservación de una especie única. Durante tres décadas, Swampy se convirtió en un símbolo de la conservación y en uno de los residentes más queridos de la estación.
La estación de iguanas de Útila trabaja desde hace años en la protección y reproducción de esta especie en peligro de extinción. Durante tres décadas, Swampy se convirtió en un símbolo de la conservación y en uno de los residentes más queridos de la estación.