Más de 5,000 pymes crearán tiendas digitales en San Pedro Sula

San Pedro Sula se convertirá este sábado 4 de julio en el epicentro de la transformación digital para las pequeñas y medianas empresas, con el desarrollo del mayor evento pyme de Centroamérica orientado a impulsar el comercio electrónico mediante el uso de inteligencia artificial.
Más de 5,000 pequeñas y medianas empresas de la zona norte y noroccidental del país están convocadas a participar en la jornada, que se realizará en Expocentro, en el edificio Los Laureles de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.
La actividad forma parte de la gira nacional del Plan Nacional de IA y Comercio Electrónico, una iniciativa que busca acercar herramientas digitales gratuitas a los negocios hondureños.
El proyecto es impulsado por Kolau, Senprende y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, con el respaldo de la Embajada de España y la participación de instituciones públicas, privadas, académicas, municipales y gremiales.
Su propósito es facilitar que más empresas puedan vender por internet, mejorar su presencia digital, captar nuevos clientes y fortalecer su competitividad en un mercado cada vez más conectado.
Durante el evento, los asistentes podrán crear gratuitamente una tienda en línea en aproximadamente un minuto utilizando la plataforma de Kolau.
El proceso consiste en responder cinco preguntas básicas para generar automáticamente un sitio web inteligente, que podrá administrarse desde un teléfono móvil, sin necesidad de conocimientos técnicos, programación o diseño web.
Además de la creación de la tienda digital, los empresarios recibirán orientación sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a los negocios. Entre ellas, estrategias para mejorar la atención al cliente, gestionar reservas, utilizar sistemas CRM, captar nuevos consumidores, ordenar procesos comerciales y aumentar la productividad.
Los organizadores destacaron que el encuentro no se limita a la apertura de una tienda virtual, sino que contempla un proceso de acompañamiento continuo mediante capacitaciones semanales. Estas sesiones estarán orientadas a enseñar a los participantes cómo posicionar sus tiendas en internet, atraer visitantes, convertirlos en clientes y aprovechar mejor las herramientas digitales disponibles.
Según Kolau, la implementación de esta metodología en otros países de Centroamérica ha permitido que el 60% de las empresas participantes incrementaran, en promedio, un 400% sus ventas tras aplicar las estrategias aprendidas.
Para los promotores del plan, estos resultados evidencian el potencial que tiene la digitalización para abrir nuevas oportunidades de crecimiento a las pymes hondureñas.
Como parte del proyecto, las empresas de Cortés también podrán incorporarse al directorio digital del departamento, una plataforma diseñada para aumentar la visibilidad de los negocios locales y facilitar el contacto con potenciales clientes. Esta herramienta busca reunir en un solo espacio a empresas de distintos rubros y acercarlas a consumidores que buscan productos y servicios en línea.
Danny Sánchez Mola, fundador y director ejecutivo de Kolau, afirmó que San Pedro Sula representa uno de los principales motores empresariales del país y que reunir a más de 5,000 empresas en una sola jornada demuestra que la transformación digital ya no es un proceso lejano ni exclusivo de grandes compañías, sino una oportunidad real para los pequeños negocios.
El Plan Nacional de IA y Comercio Electrónico tiene como meta incorporar anualmente a más de 10,000 pequeñas y medianas empresas hondureñas al comercio electrónico mediante el acceso gratuito a tecnologías digitales y procesos de formación continua.
La jornada contará con cuatro horarios de atención para facilitar la participación de los empresarios, quienes podrán asistir en el turno que mejor se adapte a su disponibilidad.
Posteriormente, la gira continuará en Tegucigalpa, Choluteca, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Intibucá, Olanchito y La Ceiba, con el objetivo de ampliar el acceso de las empresas hondureñas a herramientas de inteligencia artificial y comercio electrónico en todo el país.