Más de 5,000 pymes crearán tiendas digitales en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula se convertirá este sábado 4 de julio en el epicentro de la transformación digital para las pequeñas y medianas empresas, con el desarrollo del mayor evento pyme de Centroamérica orientado a impulsar el comercio electrónico mediante el uso de inteligencia artificial. Más de 5,000 pequeñas y medianas empresas de la zona norte y noroccidental del país están convocadas a participar en la jornada, que se realizará en Expocentro, en el edificio Los Laureles de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. La actividad forma parte de la gira nacional del Plan Nacional de IA y Comercio Electrónico, una iniciativa que busca acercar herramientas digitales gratuitas a los negocios hondureños.

El proyecto es impulsado por Kolau, Senprende y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, con el respaldo de la Embajada de España y la participación de instituciones públicas, privadas, académicas, municipales y gremiales. Su propósito es facilitar que más empresas puedan vender por internet, mejorar su presencia digital, captar nuevos clientes y fortalecer su competitividad en un mercado cada vez más conectado. Durante el evento, los asistentes podrán crear gratuitamente una tienda en línea en aproximadamente un minuto utilizando la plataforma de Kolau.

El proceso consiste en responder cinco preguntas básicas para generar automáticamente un sitio web inteligente, que podrá administrarse desde un teléfono móvil, sin necesidad de conocimientos técnicos, programación o diseño web. Además de la creación de la tienda digital, los empresarios recibirán orientación sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a los negocios. Entre ellas, estrategias para mejorar la atención al cliente, gestionar reservas, utilizar sistemas CRM, captar nuevos consumidores, ordenar procesos comerciales y aumentar la productividad. Los organizadores destacaron que el encuentro no se limita a la apertura de una tienda virtual, sino que contempla un proceso de acompañamiento continuo mediante capacitaciones semanales. Estas sesiones estarán orientadas a enseñar a los participantes cómo posicionar sus tiendas en internet, atraer visitantes, convertirlos en clientes y aprovechar mejor las herramientas digitales disponibles. Según Kolau, la implementación de esta metodología en otros países de Centroamérica ha permitido que el 60% de las empresas participantes incrementaran, en promedio, un 400% sus ventas tras aplicar las estrategias aprendidas. Para los promotores del plan, estos resultados evidencian el potencial que tiene la digitalización para abrir nuevas oportunidades de crecimiento a las pymes hondureñas.