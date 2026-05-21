Victoria con nuevo problema tras descenso: sanción de FIFA por este motivo

La Ceiba, Honduras.

En el portal legal del máximo organismo del fútbol mundial, el Victoria aparece bloqueado por tres ventanas de transferencias, lo que significa que no podrá inscribir futbolistas mientras no cancele sus pendientes y logre resolver todos los procesos abiertos.

El castigo coloca al club ceibeño en una situación delicada justo después de consumarse su descenso a la segunda división del fútbol hondureño.

El Victoria vive horas críticas tras confirmarse una dura sanción de la FIFA debido a las múltiples deudas acumuladas con exjugadores y exentrenadores, quienes demandaron a la institución por incumplimientos económicos.

La noticia representa un golpe severo para la planificación deportiva de la institución, que ahora tendrá enormes limitaciones para conformar un plantel competitivo de cara al torneo de Ascenso.

La crisis del conjunto jaibo no solo pasa por el tema económico. Actualmente el equipo tampoco cuenta con entrenador definido tras el descenso del argentino Hernán la Tota Medina y existe incertidumbre total sobre la continuidad de Javier Cruz al frente de la presidencia del club.

Hasta el momento no se ha confirmado si seguirá encabezando el proyecto deportivo y administrativo, aumentando aún más las dudas alrededor del futuro inmediato de la institución.

Victoria deberá encontrar soluciones rápidas para evitar que la situación empeore. Sin posibilidad de fichar, sin técnico oficial y con un panorama dirigencial incierto, el histórico club ceibeño enfrenta uno de los retos más complejos de los últimos años.

El objetivo de regresar de inmediato a la Liga Nacional de Honduras parece complicarse mientras las sanciones y problemas financieros continúen afectando la estabilidad del equipo.

La afición jaiba, golpeada por el descenso y ahora por esta sanción internacional, permanece a la expectativa de las decisiones que tome la dirigencia en las próximas semanas.

El club necesita reorganizarse tanto en lo deportivo como en lo económico para intentar reconstruirse en una segunda división que promete ser exigente y complicada.