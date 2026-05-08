'Tota' Medina es fichado tras descender con Victoria: Selección anuncia su fichaje

La Ceiba, Honduras.

El técnico argentino Hernán 'La Tota' Medina vive un presente completamente distinto al que imaginó hace unos meses. Luego de consumar el descenso con el Victoria, el estratega tiene nuevo equipo.

'La Tota' Medina buscará darle vuelta a la página representando a Honduras en una disciplina que cada vez gana más terreno a nivel internacional: el FootGolf.

Medina fue confirmado como uno de los 18 integrantes de la Selección de Honduras que competirá en el Mundial de FootGolf 2026, torneo organizado por la FIFG y que se disputará en Acapulco, México, del 27 de mayo al 7 de junio.

El argentino será parte de la delegación catracha que intentará destacar frente a las mejores selecciones del planeta en una competencia que mezcla precisión futbolística y estrategia de golf, donde competirán más de 1,000 atletas.