'Tota' Medina es fichado tras descender con Victoria: Selección anuncia su fichaje

El técnico argentino Hernán 'La Tota' Medina vive un presente completamente distinto al que imaginó hace unos meses. Luego de consumar el descenso con el Victoria, el estratega tiene nuevo equipo.
'La Tota' Medina buscará darle vuelta a la página representando a Honduras en una disciplina que cada vez gana más terreno a nivel internacional: el FootGolf.
Medina fue confirmado como uno de los 18 integrantes de la Selección de Honduras que competirá en el Mundial de FootGolf 2026, torneo organizado por la FIFG y que se disputará en Acapulco, México, del 27 de mayo al 7 de junio.
El argentino será parte de la delegación catracha que intentará destacar frente a las mejores selecciones del planeta en una competencia que mezcla precisión futbolística y estrategia de golf, donde competirán más de 1,000 atletas.
Tras el duro golpe sufrido con el Victoria en la Liga Nacional, equipo que terminó perdiendo la categoría, Medina encuentra ahora una nueva motivación fuera de los banquillos.
El técnico ha mostrado en reiteradas ocasiones su pasión por el FootGolf y ahora tendrá la oportunidad de representar oficialmente a Honduras en una cita mundialista.
La presencia del estratega argentino ha generado comentarios en el ambiente deportivo hondureño, especialmente porque apenas semanas atrás estaba peleando por evitar el descenso en la Liga Nacional. Ahora, el entrenador cambiará la presión de los estadios por los campos de FootGolf, donde Honduras espera competir de gran manera en territorio mexicano.
El Mundial de FootGolf 2026 reunirá a jugadores de distintos continentes y Honduras buscará convertirse en una de las selecciones sorpresa del campeonato con una delegación que mezcla experiencia y nuevas figuras dentro de esta disciplina.