Victorina Peña, la fanática de 96 años, que causó furor por su apoyo a Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

La abuelita que enamora a Marathón tiene nombre y una historia que respira verde. Victorina Peña, de 96 años, se volvió viral tras un video que recorrió las redes sociales donde aparece celebrando la clasificación a la gran final de su adorado monstruo verde después del duelo contra Real España. Ese clip llegó hasta la oficina del presidente del club, Daniel Otero, quien la invitó a ver la final de ida contra Motagua en el estadio Morazán y le obsequiará una camiseta conmemorativa del centenario. La noticia de que el club la hará ese homenaje ha causado mensajes positivos entre la afición verdolaga. LA PRENSA la visitó en su casa en la colonia Las Brisas. Al abrir la puerta, nos recibió con la camiseta del monstruo verde bien puesta, una bufanda sobre el sofá y varios recortes de periódico cuidadosamente guardados. El repaso de esas páginas revela una vida dedicada al club y una devoción que no ha cedido con el paso de los años.

Doña Victorina nació en una época en la que el fútbol era ya parte del diario vivir antes. Tiene 96 años y asegura que desde los seis empezó a seguir a Marathón. Cuenta que vivió cerca del Patria Marathón y que solía llevar a sus hijos a los entrenamientos; allí, entre balones y conos, nació su amor por el equipo que hoy la acompaña en cada gran cita. "Andaba comprando cosas en la pulpería y miré un montón de jugadores entrenando, tenía 6 años, y miré que estaban con la pelota jugando y le pregunté a un muchacho que equipo era, y me dijo que era el Marathón, y ahí comenzó el amor. Les dije que siempre iba a llegar a verlos practicar, y así hacía siempre que mi mamá me mandaba a la pulpería", recuerda con mucha nostalgia. La familia es el otro pilar de su devoción. Es madre de 12 hijos; seis de ellos son seguidores del club, y entre sus nietos hay 20 verdolagas. Esa herencia futbolera se transmite en la casa con el mismo cuidado con que guarda los recortes: como reliquias que recuerdan tardes de esperanza y noches de gloria. En su conversación, doña Victorina no elude la fe. Explica que por convicciones religiosas ha dejado de ir al Rosario en más de una ocasión y que hubo partidos que no pudo presenciar por esa razón. De hecho, se abstuvo de acudir al Rosario esta vez por ser una práctica católica. Para el duelo entre Real España y Marathón asistió porque ya le habían comprado el boleto; dice que rezó: "le pedí a la Virgen y a Dios que hoy gane Marathón contra Motagua".