Marathón vuelve a sonreír, frustración de Motagua, enojo de Lavallén y bellas chicas

Las imágenes que nos dejó el 'Clásico de las Emes' con triunfo de Marathón 1-0 para acabar con el invicto de Motagua en la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 en el estadio Morazán.
La afición del Marathón respondió al llamado y asistió al estadio Morazán para apoyar al equipo ante Motagua.
Aficionados motagüenses también se hicieron presentes en el estadio Morazán.
El joven defensa del Motagua, Giancarlo Sacaza, firmó autógrafos a unos pequeños aficionados previo al partido.
Esta linda aficionada del Marathón posando para el lente de Diario La Prensa.
Otra seguidora verdolaga que llegó al Morazán para apoyar al Marathón.
Esta chica se preparó muy bien antes del inicio del 'Clásico de las Emes'.
Esta pareja de aficionados del Motagua sonríen para el lente de Diario La Prensa.
La linda chica argentina que cautivó con su belleza en el estadio Morazán. ¿A quién llegó a apoyar?
Ella es la pareja sentimental del mediocampista argentino Brian Farioli del Marathón.
La hermosa edecán Dixly Sorel que robó muchas miradas en el estadio Morazán durante el 'Clásico de las Emes'.
Dixly Sorel es habitual en partidos de Liga Nacional y siempre cautiva con su escultural cuerpazo.
Ana Amelia Lencina, esposa del portero Jonathan Rougier del Marathón, asistió al estadio Morazán con sus hijos.
Carlos 'Chuy' Pérez, uno de los protagonistas de actos de indisciplina en el Marathón, estuvo presente en el estadio Morazán viendo el partido ante Motagua.
Así fue captado Carlos 'Chuy' Pérez en el Morazán. Se quedó afuera de la convocatoria del Clásico tras ser sancionado por el Marathón debido a que no se presentó a entrenar el pasado domingo.
Marathón y Motagua cerraron la actividad de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026. Así se saludaban los capitanes Henry Figueroa y Marcelo Santos antes del partido.
Nicolás Messiniti pidió un penal en esta jugada, pero el argentino se cayó solo ante Cristopher Meléndez y Luis Vega.
Jonathan Rougier salió a tiempo para robarle el balón que se le había adelantado a Rodrigo de Olivera.
Luis Ortiz no pudo parar el tiro libre de Alexy Vega que se desvió en el codo de Óscar Padilla Discua y que significó el gol del triunfo del Marathón.
La euforia de Alexy Vega tras su golazo para la victoria del Marathón ante Motagua.
Los jugadores de Marathón celebran el gol de Alexy Vega en el 'Clásico de las Emes'.
Alexy Vega recibió la felicitación de sus compañeros tras el gol ante Motagua.
El árbitro Jefferson Escobar tuvo mucho trabajo en el 'Clásico de las Emes'.
Tras el final del primer tiempo, los jugadores de Motagua estaban muy molestos con el árbitro Jefferson Escobar y así le reclamaron.
Pablo Lavallén también estaba muy enfadado con el accionar del árbitro Jefferson Escobar y sus asistentes.
El entrenador del Marathón reclamó tras una falta en el segundo tiempo y mostró su enojo.
Javier López sacó una tarjeta azul para revisar una posible mano en el FVS. El árbitro Jefferson Escocbar vio la jugada, pero no había nada y señaló córner para Motagua.
El panameño Jorge Serrano se molestó con el árbitro Jefferson Escobar por su decisión y se ganó la tarjeta amarilla por este empujón que le dio.
En los minutos finales, el brasileño John Kleber de Oliveira vio la tarjeta roja por doble amarilla tras fuertes reclamos al árbitro Jefferson Escocbar.
Tras ser expulsado, John Kleber de Oliveira se fue encima del árbitro Jefferson Escobar.
Los propios compañeros tuvieron que detener a un furioso John Kleber de Oliveira luego de su expulsión,
En la última jugada, Giancarlo Sacaza cabeceó y el balón se fue a un lado del arco de Marathón. Estuvo cerca del empate el Motagua.
El lamento y la frustración de los jugadores de Motagua tras el final del partido luego del cabezazo de Giancarlo Sacaza.
Henry Figueroa y José Aguilera celebran con un abrazo el triunfo de Marathón tras el final del partido.
La rivalidad quedó en la cancha. Así se saludó Jonathan Rougier con sus excompañeros de Motagua tras el final del partido. Buen rollo con Rodrigo Gómez y Riky Zapata.
Jugadores de Marathón y Motagua mostraron buen Fair Play tras el final del partido.
Rodrigo de Olivera tuvo un gran gesto tras el final del partido. El uruguayo regaló su camiseta a un aficionado de Motagua que estaba acompañado por sus hijos.