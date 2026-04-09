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Marathón vuelve a sonreír, frustración de Motagua, enojo de Lavallén y bellas chicas

Captan a uno de los indisciplinado de Marathón en el estadio Morazán y la bella pareja de futbolista argentino.

Marathón vuelve a sonreír, frustración de Motagua, enojo de Lavallén y bellas chicas
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Las imágenes que nos dejó el 'Clásico de las Emes' con triunfo de Marathón 1-0 para acabar con el invicto de Motagua en la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 en el estadio Morazán.

 FOTOS: Neptalí Romero y Mauricio Ayala
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La afición del Marathón respondió al llamado y asistió al estadio Morazán para apoyar al equipo ante Motagua.
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Aficionados motagüenses también se hicieron presentes en el estadio Morazán.
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El joven defensa del Motagua, Giancarlo Sacaza, firmó autógrafos a unos pequeños aficionados previo al partido.
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Esta linda aficionada del Marathón posando para el lente de Diario La Prensa.
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Otra seguidora verdolaga que llegó al Morazán para apoyar al Marathón.
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Esta chica se preparó muy bien antes del inicio del 'Clásico de las Emes'.
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Esta pareja de aficionados del Motagua sonríen para el lente de Diario La Prensa.
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La linda chica argentina que cautivó con su belleza en el estadio Morazán. ¿A quién llegó a apoyar?
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Ella es la pareja sentimental del mediocampista argentino Brian Farioli del Marathón.
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La hermosa edecán Dixly Sorel que robó muchas miradas en el estadio Morazán durante el 'Clásico de las Emes'.
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Dixly Sorel es habitual en partidos de Liga Nacional y siempre cautiva con su escultural cuerpazo.
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Ana Amelia Lencina, esposa del portero Jonathan Rougier del Marathón, asistió al estadio Morazán con sus hijos.
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Carlos 'Chuy' Pérez, uno de los protagonistas de actos de indisciplina en el Marathón, estuvo presente en el estadio Morazán viendo el partido ante Motagua.
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Así fue captado Carlos 'Chuy' Pérez en el Morazán. Se quedó afuera de la convocatoria del Clásico tras ser sancionado por el Marathón debido a que no se presentó a entrenar el pasado domingo.
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Marathón y Motagua cerraron la actividad de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026. Así se saludaban los capitanes Henry Figueroa y Marcelo Santos antes del partido.
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Nicolás Messiniti pidió un penal en esta jugada, pero el argentino se cayó solo ante Cristopher Meléndez y Luis Vega.
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Jonathan Rougier salió a tiempo para robarle el balón que se le había adelantado a Rodrigo de Olivera.
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Luis Ortiz no pudo parar el tiro libre de Alexy Vega que se desvió en el codo de Óscar Padilla Discua y que significó el gol del triunfo del Marathón.
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La euforia de Alexy Vega tras su golazo para la victoria del Marathón ante Motagua.
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Los jugadores de Marathón celebran el gol de Alexy Vega en el 'Clásico de las Emes'.
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Los jugadores de Marathón celebran el gol de Alexy Vega en el 'Clásico de las Emes'.
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Alexy Vega recibió la felicitación de sus compañeros tras el gol ante Motagua.
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El árbitro Jefferson Escobar tuvo mucho trabajo en el 'Clásico de las Emes'.
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Tras el final del primer tiempo, los jugadores de Motagua estaban muy molestos con el árbitro Jefferson Escobar y así le reclamaron.
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Pablo Lavallén también estaba muy enfadado con el accionar del árbitro Jefferson Escobar y sus asistentes.
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El entrenador del Marathón reclamó tras una falta en el segundo tiempo y mostró su enojo.
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Javier López sacó una tarjeta azul para revisar una posible mano en el FVS. El árbitro Jefferson Escocbar vio la jugada, pero no había nada y señaló córner para Motagua.
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El panameño Jorge Serrano se molestó con el árbitro Jefferson Escobar por su decisión y se ganó la tarjeta amarilla por este empujón que le dio.
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En los minutos finales, el brasileño John Kleber de Oliveira vio la tarjeta roja por doble amarilla tras fuertes reclamos al árbitro Jefferson Escocbar.
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Tras ser expulsado, John Kleber de Oliveira se fue encima del árbitro Jefferson Escobar.
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Los propios compañeros tuvieron que detener a un furioso John Kleber de Oliveira luego de su expulsión,
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En la última jugada, Giancarlo Sacaza cabeceó y el balón se fue a un lado del arco de Marathón. Estuvo cerca del empate el Motagua.
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El lamento y la frustración de los jugadores de Motagua tras el final del partido luego del cabezazo de Giancarlo Sacaza.
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Henry Figueroa y José Aguilera celebran con un abrazo el triunfo de Marathón tras el final del partido.
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La rivalidad quedó en la cancha. Así se saludó Jonathan Rougier con sus excompañeros de Motagua tras el final del partido. Buen rollo con Rodrigo Gómez y Riky Zapata.
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Jugadores de Marathón y Motagua mostraron buen Fair Play tras el final del partido.
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Rodrigo de Olivera tuvo un gran gesto tras el final del partido. El uruguayo regaló su camiseta a un aficionado de Motagua que estaba acompañado por sus hijos.
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