"No pudo gritar": niño muere tras ser atacado por perros en Trujillo

COLÓN, HONDURAS

El pequeño fue identificado como Eduar Josimar Velásquez, quien resultó con heridas de extrema gravedad luego de ser sorprendido por los animales mientras jugaba en el sector.

Un niño de seis años falleció en las últimas horas tras ser atacado por dos perros, presuntamente de la raza pitbulls, en la comunidad de Nueva Masicales, en el departamento de Colón, un hecho que ha causado consternación entre los pobladores de la zona.

Según versiones preliminares, el menor no tuvo oportunidad de ponerse a salvo durante el ataque, por lo que personas que se encontraban cerca acudieron en su auxilio e intentaron ayudarlo de inmediato.

A pesar de los esfuerzos por brindarle atención, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

El padre del menor relató, entre lágrimas, que su hijo no pudo gritar para pedir ayuda, ya que los perros le mordieron el cuello.

Hasta el momento, se desconoce quién es el dueño de los perros involucrados y su paradero, situación que ha generado molestia entre familiares y vecinos, quienes exigen que el caso no quede impune.

Este caso ocurre semanas después de un incidente similar en La Ceiba, donde una mujer de 55 años murió tras ser atacada por perros de la raza pitbull.