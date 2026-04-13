Asesinan a futbolista durante un asalto a autobús de su equipo

Terrible: El fútbol se encuentra de luto tras el asesinato de futbolista..
El joven jugador murió luego de que unos atacantes abrieran fuego contra el bus de su equipo cuando volvían de un partido de la Liga Premier de Ghana.
Tragedia y conmoción en Ghana. Dominic Frimpong, joven figura del Berekum Chelsea FC, perdió la vida en un asalto a mano armada cuando regresaba con su equipo de un partido de la Liga Premier del país africano.
Tal y como publica la Asociación de Fútbol de Ghana, el equipo fue atacado en la carretera Bibiani-Goaso, en Ahyiresu, cuando los asaltantes detuvieron el autobús que los llevaba de vuelta a casa y abrieron fuego.
Varios jugadores y directivos del club huyeron para salvar sus vidas. Los agresores dispararon contra el autobús cuando este intentaba dar marcha atrás, alcanzando a Dominic Frimpong en la cabeza.
Posteriormente, el futbolista de 20 años falleció en el hospital y es la única víctima mortal reportada del terrible incidente.
De acuerdo con los medios locales, varios jugadores y directivos seguían desaparecidos tras huir al bosque en busca de refugio después del fatal episodio.
"La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha recibido con profunda conmoción y gran pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea FC (izquierda)", declaró el organismo.
También ha expresado sus más sentidas condolencias a la familia de Frimpong, a sus compañeros de equipo, al cuerpo técnico, a la directiva y a todos los miembros del Berekum Chelsea en estos momentos tan difíciles.
En las redes sociales circulan videos del momento en que la familia del Dominic se entera sobre el ataque armado al bus del equipo y posteriormente la muerte de su ser querido en una clínica.
Aficionados del Berekum Chelsea publicaron el último gol que marcó eldifunto jugador: fue el pasado 22 de marzo cuando conectó un balón dentro del área con un zurdazo en la victoria de su escuadra.
El portal CDR África confirmó que el resto del plantel pudo volver a Berekum tras el trágico ataque, que resultó con la pérdida de Frimpong. "Regresaron a casa a bordo de un autobús de reemplazo proporcionado por Bibiani GoldStars, en un gesto de solidaridad durante este difícil momento", asegura.
El club luego publicó un comunicado ofreciendo todos los detalles: "En nuestro camino de regreso a Berekum desde Samreboi, el autobús de nuestro equipo fue atacado por un grupo de ladrones armados que bloquearon la carretera para impedir nuestro paso".
Sin embargo, minutos más tarde se confirmó el deceso de Frimpong tras sufrir un disparo en la cabeza cuando los asaltantes atacaban el bus del equipo para intentar robarse todas las pertenencias. Descanse en paz.
"Hombres encapuchados, armados con pistolas y rifles de asalto, comenzaron a disparar contra nuestro autobús mientras el conductor intentaba retroceder. Los jugadores y el personal huyeron hacia los arbustos cercanos para ponerse a salvo", añade la institución.
"También agradecemos a todos los simpatizantes y al Presidente de la Asociación de Fútbol de Ghana por su pronta respuesta en este momento difícil. Mantendremos informado al público en general a medida que se desarrollen los acontecimientos y deseamos a nuestro jugador una pronta recuperación con la ayuda de Dios", finalizaron.