La confesión de Chirinos tras violencia en el clásico: "Tuvimos que hacerlo"

Tegucigalpa, Honduras.

El delantero del Olimpia, Michaell Chirinos, comentó que el clásico contra Motagua debió cancerlarse por todo el caos que se vivió en las afueras del Estadio Nacional cuando restaban pocos minutos para el inicio del encuentro. Chirinos asegura que tanto él como sus compañeros no querían jugar el partido, pero fue la Liga quien finalmente determinó llevarlo a cabo y al mismo tiempo pidió a las autoridades tener mayor control en los alrededores del inmueble. "La verdad que es muy difícil porque pensamos que se iba a cancelar, que era lo primordial por todo lo que sucedió afuera. Es lamentable que sucedan estas cosas en 2026, en un país que necesita estar junto en todo momento porque nosotros como jugadores estamos juntos", explicó Chirinos ante los medios en la zona mixta.

"Nosotros nos llevamos con los compañeros de Motagua y esto es así. Es una pena, nosotros no queríamos jugar, pero al final la Liga decidió y tuvimos que hacerlo", afirma. Consultado sobre la cercanía que tienen los jugadores con las barras, Chirinos explica que les han pedido no provocar incidentes. "Que tengamos paz, ellos fueron al hotel a apoyarnos y pensamos que todo iba a estar bien. Lo que pasa que afuera de aquí es muy complicado. Veníamos en el bus y a la par estaba la barra de Motagua, no puede pasar eso, en ningún momento. Al final nosotros como jugadores les decimos que se tranquilicen, que llevemos la paz porque un país como este no necesita estas cosa".

​​​​​"Tiene que haber un anillo de seguridad a 300 o 400 metros donde no te puedan insultar o tirar una botella como lo hicieron. Al final cada quien en su zona y lastimosamente sucedieron estas cosas. No puede existir eso", sostuvo. "Para mí es una vergüenza que se haya disputado el partido por todo lo que sucedió. Dios quiera que no haya nada (muertos), pero igual... la tirazón es preocupante por la gente que estaba afuera", añadió.