Cossette López y Ana Paola Hall remiten informe de pruebas en contra de Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), se pronunció este lunes sobre el juicio político contra Marlon Ochoa, quien no se presentó a la citación de la comisión especial del Congreso Nacional y dejó su silla vacía.

Durante una entrevista, Cossette López aseguró que las acciones atribuidas al consejero Ochoa implicaban una “dosis importante de peligrosidad” y sugirió que no siempre es necesario recurrir a pruebas documentales, al considerar que basta con revisar hechos recientes.

No obstante, la consejera López afirmó que junto a Ana Paola Hall, presidenta del CNE, proporcionaron todas las pruebas documentales y testificales. “Enviamos un informe sobre los hechos. Las acusaciones de fraude ellos las comenzaron desde antes”.

La documentación remitida constituye elementos de prueba sobre la presunta conducta antidemocrática del consejero. La entrega de documentación se realizó a solicitud de la Comisión y se encuentra en los archivos oficiales del CNE.