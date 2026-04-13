Defensores de Honduras exige avanzar en juicios políticos y evitar impunidad

Tegucigalpa, Honduras.

La plataforma Defensores de Honduras expresó este lunes su postura ante los recientes procesos de juicio político en el país y llamó a las instituciones a garantizar el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho.

A través de un pronunciamiento público, la organización indicó que se mantiene vigilante del trámite de denuncias ciudadanas que han derivado en estos procesos, los cuales afirmó que deben desarrollarse conforme al artículo 234 de la Constitución de la República y la Ley Especial de Juicio Político.

La plataforma subrayó que este mecanismo tiene como finalidad ejercer un control político legítimo sobre los funcionarios que hayan incurrido en violaciones a la ley, y enfatizó que dicho control es un pilar fundamental para asegurar la supremacía constitucional.