Inicia juicio contra Gilbert Reyes, acusado de la muerte de tres hondureñas en Roatán

ROATÁN, HONDURAS

El Poder Judicial informó que este lunes a las 10:20 am dio inicio el juicio oral público contra el ciudadano estadounidense Gilbert Reyes, acusado por el crimen de tres hondureñas en Roatán, Islas de la Bahía. En ese sentido, el Ministerio Público (MP) indicó que está listo para demostrar la culpabilidad de Reyes en el comienzo del juicio en su contra por los delitos de femicidio agravado y dos asesinatos. Se prevé que el juicio se extienda hasta el próximo 17 de abril en los juzgados de Roatán, donde el ente acusador presentará una amplia carga probatoria.

De acuerdo con el MP, el caso es impulsado por la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, que expondrá más de un centenar de medios de prueba durante el desarrollo del juicio. Entre las evidencias figuran pruebas testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales, así como análisis de extracción de información telefónica, vaciados de llamadas, comparaciones de huellas dactilares y estudios balísticos.

Las autoridades detallaron que este conjunto de pruebas busca sustentar de manera contundente la acusación contra Reyes por los hechos criminales que se le imputan. En las incidencias previas al juicio, se conoció que el traductor asignado al caso presentó una recusación, lo que mantiene en espera una resolución judicial que garantice el normal desarrollo del proceso. Esta situación cobra relevancia debido a que el acusado ha manifestado que no habla español, lo que obliga a asegurar su derecho a la defensa mediante asistencia lingüística adecuada.

Acusado por el crimen de tres hondureñas