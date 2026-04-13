Karol G se emociona al ver bandera de Honduras en Coachella

Tal y como se esperaba, el concierto de Karol G en Coachella ha sido toda una reivindicación de la cultura latinoamericana en el escenario californiano.
Con mucha simbología, banderas y géneros como la cumbia y la bachata en voz de la cantante y al ritmo de una gran banda, la artista ha modificado algunas de sus canciones como TUSA para reivindicar sus raíces.
Karol G se ha mostrado emocionada por este gran hito para la música latina, y ha querido ensalzar también en su discurso a toda la comunidad latina.
"Estoy muy feliz y orgullosa de esto, pero a la vez esto sucede un poco tarde, 27 años desde que se creó el festival sin que una latina encabece el Coachella", ha compartido la colombiana, invitado a todos a disfrutar de su cultura.
"Esto no es solo sobre mí, esto es sobre la comunidad latina y mi gente, y al mismo tiempo es sobre los latinos que trabajan duro en este país. Estamos por ellos", ha lanzado la cantante sobre el escenario.
La presentación de la artista no solo destacó por su energía en el escenario, sino por un momento que rápidamente se volvió viral entre el público hondureño.
Durante su show, la cantante se mostró visiblemente emocionada al notar la bandera de Honduras ondeando entre los asistentes, un gesto que no pasó desapercibido ni para ella ni para quienes presenciaban el espectáculo.
Entre aplausos y gritos, la artista detuvo por unos segundos su actuación para reconocer el símbolo patrio, sonriendo y señalándolo con evidente entusiasmo. Acto seguido, mencionó en dos ocasiones el nombre de Honduras, lo que provocó una ovación aún mayor por parte del público.
Este instante ha sido uno de los más comentados en redes sociales, donde miles de hondureños han expresado su orgullo y emoción al ver a su país destacado en un evento internacional.
Sin duda, este gesto espontáneo logró conectar de manera especial con la audiencia catracha, convirtiéndose en uno de los momentos más memorables de la noche.