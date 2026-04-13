Estudiante hondureña representa al país en las Olimpiadas de Química en Rusia

San Pedro Sula, Honduras.

La jovencita que es alumna del Instituto Marista La Inmaculada, viaja hoy lunes hacia Moscú, capital de Rusia, donde competirá junto a estudiantes de diversos países, poniendo a prueba sus conocimientos, habilidades científicas y capacidad de análisis en el campo de la química.

Con orgullo y profunda emoción, autoridades de Educación en Comayagua anuncian que la destacada estudiante María José Morán representará a Honduras en las Olimpiadas Internacionales de Química, un evento de alto nivel académico que reúne a jóvenes talentos de todo el mundo.

Este importante logro ha sido celebrado por toda la comunidad educativa, que reconoce en María José un ejemplo de disciplina, esfuerzo y excelencia académica. Su clasificación a esta competencia internacional es el resultado de años de estudio constante y dedicación.

Autoridades del centro educativo destacaron que la participación de la joven no solo representa un triunfo personal, sino también un motivo de orgullo institucional, al evidenciar la calidad educativa y el compromiso con la formación integral de sus estudiantes.

Asimismo, señalaron que María José se ha distinguido por su talento en las ciencias, sobresaliendo en distintas competencias académicas previas, lo que le permitió alcanzar este importante espacio a nivel internacional.

Para Honduras, su participación también tiene un significado especial, ya que la estudiante llevará consigo la representación del país en un escenario global donde se destacan las mentes jóvenes más brillantes en el área científica.

Docentes, compañeros y familiares han expresado su respaldo y confianza en el desempeño de la joven, asegurando que su preparación y determinación serán clave para enfrentar este reto con éxito.

Desde el Instituto Marista La Inmaculada también manifestaron sus buenos deseos, acompañados de oraciones para que María José pueda vivir esta experiencia con sabiduría, serenidad y fortaleza.

La 60ª Olimpiada Internacional de Química Mendeleev (IMChO-60) se celebrará en Moscú del 15 al 23 de abril, con la ceremonia de apertura prevista para el día 16 en la Universidad Estatal Lomonósov (MSU). Durante ese periodo, la ciudad acogerá a jóvenes talentos de la química procedentes de decenas de países.

Este 2026, la Olimpiada será en la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, centro científico y educativo líder en Rusia con más de 270 años de historia, reconocida en rankings internacionales y nacionales, y que cuenta entre sus filas con 11 científicos y exalumnos galardonados con el Premio Nobel.

Los ganadores reciben medallas de bronce, plata y oro. El porcentaje de premiados se fija aproximadamente en un 10% de oro, 20% de plata y 30% de bronce, aunque la cifra exacta la determina el jurado internacional..

La Olimpiada Internacional Mendeleiev está considerada una de las más exigentes y de mayor renombre en el planeta, mantiene su numeración ininterrumpida desde 1967 y cuenta con el respaldo de la Unesco. La organización del evento corre a cargo de la Facultad de Química de la Universidad Estatal de Moscú y de la Fundación Melnichenko.