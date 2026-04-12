CEB Hernán Ayala urge solución definitiva ante inundaciones

San Pedro Sula, Honduras.

Padres de familia y docentes del centro de educación básica José Hernán Ayala, ubicado en la colonia Perfecto Vásquez, hicieron un llamado esta semana a las autoridades municipales y de educación ante la cantidad de agua estacanda que afecta al centro cada vez que llueve, situación que incluso ha obligado la suspensión de clases. La problemática, según denunciaron, no es reciente. Carmen Varela, directora del centro, explicó que el problema se debe en gran parte a que la escuela está en un nivel más bajo que la calle, producto de los constantes rellenos realizados en la vía sin planificación adecuada. "Las calles de esta colonia siempre han tenido problemas, pero en lugar de pavimentarla, lo que hacen es rellenarla. Con el tiempo este relleno ha provocado que ahora las casas y la escuela queden más abajo. Entonces, toda el agua termina acumulándose aquí”, expresó. La situación se agrava porque la acumulación de agua genera lodo y condiciones insalubres tanto para los estudiantes como para el personal. “Se hace como una piscina y toda el agua sucia de la calle entra a la escuela. Es un lodazal”, lamentó la directora.

El riesgo es constante. Varela relató que recientemente una madre de familia sufrió una caída mientras cargaba a su hijo para que no se mojara el uniforme y pudiera asistir a clases. “La lluvia del domingo pasado dejó a la escuela inundada. Una madre tuvo un accidente mientras intentaba dejar a su hijo en el aula. Gracias a Dios no le pasó nada grave, pero ese es el temor que tenemos con los niños, que se caigan o se enfermen por el agua estancada. Es una situación insalubre y un peligroso”, dijo. Detalló que para poder ingresar, en muchas ocasiones los estudiantes deben caminar sobre bloques o ser cargados por sus padres, mientras que dentro del centro se ven obligados a desplazarse por pequeñas aceras. “No puede ser que los niños tengan que exponerse así para recibir clases”, manifestó. Señaló que el centro atiende a 225 alumnos en dos jornadas, desde primero hasta noveno grado, muchos de ellos de familias de escasos recursos, lo que hace que cada suspensión de clases tenga un impacto directo en su aprendizaje, pues no cuentan con internet o dispositivos para recibir el pan de saber de modo virtual.

“Son niños cuyos padres no tienen una computadora o internet. Cuando no hay clases, prácticamente se pierde el aprendizaje porque no todos pueden cumplir con las tareas que se envían”, apuntó.