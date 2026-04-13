En Londres conmemoran los 229 años de la llegada de los garífunas a Honduras

La organización Garifuna Community, junto a la Embajada de Honduras en Londres, conmemoraron la llegada de los garífunas a Honduras.
Los actos fueron presididos por Marleny Montero, presidenta de la organización UK Garifuna Community y la junta directiva; por el Embajador de Honduras en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Iván Romero Martínez; y por el Alto Comisionadode San Vicente y las Granadinas, Su Excelencia Brereton Horne.
La celebración contó con la presencia de líderes de la comunidad garífuna quienes viajaron de diferentes partes del Reino Unido como Birmingham, Newcastle y Plymouth. Asimismo, el grupo Orgullo Catracho, dirigidopor Ruth Sierra, y el nuevo grupo de danza garífuna conducido por Gina Avaloy hicieron extraordinarias presentaciones.
El creador de contenido Darío Barcelona narró la historia del pueblogarífuna y también hubo explicación de todos los instrumentos utilizados en la preparación de comida típica garífuna, y se disfrutó de diferentes productos como cassabe, pan de coco, guifity, pasteles de piña y atolde ayote.
Punto destacado fue la participación de S.E. Brereton Horne, Alto Comisionado de San Vicente y las Granadinas, lugar donde fueron expulsados los garífunas hacia Guanaja, quien destacó la lucha bravía del pueblo garífuna y resaltó que el líder garífuna Satuyé (JosephChatoyer)es el único héroe nacional. Este jefe garífuna encabezó el levantamientocontra el gobierno colonial de Gran Bretaña en San Vicente.
El acto contó con la presencia de los medios de comunicación latinos de Londres como Express News y su director William Pineda. En el acto también se entregaron reconocimientos a representantes de la comunidad y se destacó el reconocimiento público que se hizo al Embajador Iván Romero Martínez por su apoyo permanente a todos los miembros de la diáspora garífuna que viven en el Reino Unido.