En Londres conmemoran los 229 años de la llegada de los garífunas a Honduras

Reino Unido.

La organización Garifuna Community, junto a la Embajada de Honduras en Londres, conmemoraron la llegada de los garífunas a Honduras.

Los actos fueron presididos por Marleny Montero, presidenta de la organización UK Garifuna Community y la junta directiva; por el Embajador de Honduras en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Iván Romero Martínez; y por el Alto Comisionadode San Vicente y las Granadinas, Su Excelencia Brereton Horne.

La celebración contó con la presencia de líderes de la comunidad garífuna quienes viajaron de diferentes partes del Reino Unido como Birmingham, Newcastle y Plymouth. Asimismo, el grupo Orgullo Catracho, dirigidopor Ruth Sierra, y el nuevo grupo de danza garífuna conducido por Gina Avaloy hicieron extraordinarias presentaciones.