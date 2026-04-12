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Solo esta zona de Honduras no tendrá luz por siete horas este lunes 13 de abril

La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país

Solo esta zona de Honduras no tendrá luz por siete horas este lunes 13 de abril
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en esta zona de Honduras para este lunes 13 de abril del presente año.
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Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés.
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La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en esta zona del país.
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La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
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Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
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La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
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Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
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Las zonas afectadas en San Pedro sula serán la colonia Trejo I, II III etapa, Hotl La Cordillera, Yude Canahuati en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

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