Pese a recursos de amparo, Comisión Especial ratifica audiencias de juicio político

Tegucigalpa, Honduras

​La Comisión Especial del Congreso Nacional encargada de evacuar el juicio político contra cuatro altos funcionarios electorales ha fijado una postura contundente frente a los intentos legales por frenar el proceso. Pese a los recursos de amparo interpuestos por la magistrada Lourdes Mejía y el magistrado Mario Morazán ante la Corte SupremadeJusticia, la comitiva parlamentaria ratificó que el cronograma de audiencias se mantiene inalterable mientras no exista una orden judicial que dicte lo contrario. ​El ambiente en el Poder Legislativo es tenso pero de avance procedimental, bajo la premisa de que los señalados deben comparecer para desvirtuar las acusaciones que pesan sobre ellos tras las pasadas contiendas electorales. Tania Pinto, presidenta de la Comisión Especial, manifestó que el mandato otorgado por el pleno del Legislativo con una mayoría calificada de 91 votos sigue siendo la hoja de ruta que rige sus actuaciones en este momento. ​"Nosotros como comisión estamos obligados para determinar y establecer y dar un informe al pleno del Congreso Nacional si recomendamos celebrar el juicio político y la destitución, porque en este momento únicamente están suspendidos de su cargo", explicó la diputada Pinto.

​La agenda de comparecencias para este lunes fue establecida de forma rigurosa, citando inicialmente al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, seguido por el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán. Posteriormente, se espera la presencia de la magistrada Lourdes Mejía y el magistrado Gabriel Gutiérrez, quienes deberán responder ante los cuestionamientos de los diputados que integran la comisión investigadora. ​Hasta las primeras horas de la mañana, la secretaría de la comisión no había recibido notificaciones oficiales por parte de los funcionarios denunciados sobre su intención de no asistir a las citas programadas. Los parlamentarios han sido claros al señalar que la ausencia de los magistrados no detiene el análisis de las pruebas documentales que ya obran en poder del Congreso Nacional. ​"La secretaría de la comisión nos ha informado que no hay ningún tipo de comunicación de parte de los denunciados; estamos esperando hoy al consejero Marlon Ochoa, al magistrado Mario Morazán, a la magistrada Lourdes Mejía y al magistrado Gabriel Gutiérrez", indicó la congresista. ​Pinto subrayó que el proceso busca llegar a la verdad sobre hechos que, según su criterio, vulneraron la estabilidad democrática y política del país durante los procesos de elecciones primarias y generales.