Combustibles seguirán al alza a partir del lunes 13 de abril

San Pedro Sula.

Un nuevo incremento en los combustibles comenzará a reflejarse en el bolsillo de los hondureños a partir del lunes 13 de abril, luego de que la Secretaría de Energía oficializara la nueva estructura de precios. De acuerdo con el ajuste, los derivados del petróleo registrarán alzas considerables, siendo el diésel y la gasolina regular los más impactados, aun cuando se mantiene el subsidio gubernamental.

En Tegucigalpa, el diésel reportará el mayor incremento, con una subida de 7.21 lempiras, alcanzando un precio de 135.63 por galón. En San Pedro Sula valdrá 131.25. La gasolina regular, por su parte, aumentará 4.46 lempiras, fijando su nuevo costo en 122.55 en Tegucigalpa. En San Pedro Sula estará en 118.22. Mientras tanto, la gasolina súper también experimentará un ajuste al alza de 2.97 lempiras, situándose en 137.04 por galón. En San Pedro Sula valdrá 132.39. Otros derivados como el queroseno y el GLP vehicular seguirán la misma tendencia de incremento.

En contraste, el GLP doméstico mantendrá su precio sin variaciones, estableciéndose en 238.13 lempiras en la capital y 216.99 en San Pedro Sula. Las autoridades indicaron que el subsidio parcial —denominado ahora apoyo económico temporal— continúa vigente para la gasolina regular y el diésel, lo que ha permitido amortiguar el impacto en los consumidores. Sin esta medida, el aumento en estos carburantes habría sido aproximadamente el doble, según la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles. El comportamiento al alza en los precios responde a factores externos, particularmente al incremento en el valor del barril de petróleo en el mercado internacional, impulsado por tensiones geopolíticas como el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que continúa generando presión sobre los países importadores de combustibles.