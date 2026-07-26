Nacionalistas esperan en Palmerola al expresidente Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras

Entre banderas de Honduras y del Partido Nacional, cánticos, euforia y una movilización, cientos de simpatizantes nacionalistas comenzaron a congregarse desde las primeras horas de la madrugada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Palmerola. La marea azul llegó procedente de distintos rincones del territorio nacional con el objetivo de presenciar la llegada del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. ​Un nutrido contingente de autobuses interurbanos y vehículos particulares se apostó en la carretera CA-5 en el trayecto hacia Comayagua.

Muchos de los manifestantes decidieron pernoctar desde el sábado en la antigua capital colonial para asegurar un espacio cerca de la terminal aérea, mientras que otros salieron en caravanas en horas de la madrugada desde sus municipios en Lempira, Olancho, Francisco Morazán y el sur del país. ​El ambiente se apoderó de las zonas aledañas al aeropuerto con pancartas de respaldo a quien consideran un líder político y paisano insigne del departamento de Lempira. La emoción de las bases nacionalistas se hizo evidente entre consignas, música y fuegos pirotécnicos que marcaron la antesala del arribo.

Así será la llegada de JOH a Honduras

​El instructivo oficial para el recibimiento establece que Hernández tocará suelo hondureño en un vuelo procedente de Estados Unidos a eso se las 8:30 de la mañana. El exmandatario viene acompañado por su abogado defensor Renato Stabile y los generales de las Fuerzas Armadas de Honduras Tulio Armando Romero Palacios, Willy Joel Oseguera Rodas y Javier René Barrientos Alvarado. ​Tras descender de la aeronave como el último pasajero en abandonar la cabina, se llevará a cabo el encuentro íntimo con sus seres queridos.

​Posteriormente a su revisión migratoria, el exjefe de Estado se trasladará a las 9:30 a.m. a la Finca Rocío, donde ofrecerá sus primeras palabras públicas en suelo patrio. En ese sitio dirigirá un mensaje de agradecimiento a Dios y a los ciudadanos que mantuvieron oraciones por su situación legal. ​El itinerario contempla que tras el evento en Comayagua, la comitiva se movilice hacia la terminal aérea de Toncontín en Tegucigalpa. A eso de las 2:00 p.m., el expresidente brindará una segunda intervención pública, momento en el que su esposa, Ana García de Hernández, le colocará nuevamente su anillo matrimonial. ​La jornada culminará con el traslado del exgobernante a hacia su residencia particular en la capital, de donde fue retirado hace más de cuatro años.