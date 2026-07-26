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Nacionalistas esperan en Palmerola al expresidente Juan Orlando Hernández

El regreso de JOH movilizó a cientos de seguidores del Partido Nacional hasta el Aeropuerto Internacional de Palmerola, donde esperan su arribo antes de los actos programados en Comayagua y la capital

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 07:16 -
  • Elvis Mendoza
Nacionalistas esperan en Palmerola al expresidente Juan Orlando Hernández

Con banderas, las bases nacionalistas llegaron a Palmerola para dar la bienvenida al expresidente Juan Orlando Hernández tras recibir indulto de Donald Trump.

 Foto: Archivo
Tegucigalpa, Honduras

Entre banderas de Honduras y del Partido Nacional, cánticos, euforia y una movilización, cientos de simpatizantes nacionalistas comenzaron a congregarse desde las primeras horas de la madrugada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Palmerola.

La marea azul llegó procedente de distintos rincones del territorio nacional con el objetivo de presenciar la llegada del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado.

​Un nutrido contingente de autobuses interurbanos y vehículos particulares se apostó en la carretera CA-5 en el trayecto hacia Comayagua.

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Muchos de los manifestantes decidieron pernoctar desde el sábado en la antigua capital colonial para asegurar un espacio cerca de la terminal aérea, mientras que otros salieron en caravanas en horas de la madrugada desde sus municipios en Lempira, Olancho, Francisco Morazán y el sur del país.

​El ambiente se apoderó de las zonas aledañas al aeropuerto con pancartas de respaldo a quien consideran un líder político y paisano insigne del departamento de Lempira.

La emoción de las bases nacionalistas se hizo evidente entre consignas, música y fuegos pirotécnicos que marcaron la antesala del arribo.

Así será la llegada de JOH a Honduras

​El instructivo oficial para el recibimiento establece que Hernández tocará suelo hondureño en un vuelo procedente de Estados Unidos a eso se las 8:30 de la mañana.

El exmandatario viene acompañado por su abogado defensor Renato Stabile y los generales de las Fuerzas Armadas de Honduras Tulio Armando Romero Palacios, Willy Joel Oseguera Rodas y Javier René Barrientos Alvarado.

​Tras descender de la aeronave como el último pasajero en abandonar la cabina, se llevará a cabo el encuentro íntimo con sus seres queridos.

El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño

​Posteriormente a su revisión migratoria, el exjefe de Estado se trasladará a las 9:30 a.m. a la Finca Rocío, donde ofrecerá sus primeras palabras públicas en suelo patrio. En ese sitio dirigirá un mensaje de agradecimiento a Dios y a los ciudadanos que mantuvieron oraciones por su situación legal.

​El itinerario contempla que tras el evento en Comayagua, la comitiva se movilice hacia la terminal aérea de Toncontín en Tegucigalpa.

A eso de las 2:00 p.m., el expresidente brindará una segunda intervención pública, momento en el que su esposa, Ana García de Hernández, le colocará nuevamente su anillo matrimonial.

​La jornada culminará con el traslado del exgobernante a hacia su residencia particular en la capital, de donde fue retirado hace más de cuatro años.

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Su retorno ocurre luego de haber sido indultado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la condena por narcotráfico que enfrentó en Nueva York en 2024.

​Hernández regresa a Honduras luego de que el Poder Judicial suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja de Interpol para permitir su presentación voluntaria.

El exmandatario tiene programada una audiencia de declaración de imputado para el próximo 3 de agosto en el marco del expediente conocido como Pandora II.

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Redacción web
Elvis Mendoza

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