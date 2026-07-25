Tomás Zambrano sobre el regreso de JOH: "Será un buen consejero del Partido Nacional"

Tegucigalpa, Honduras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, afirmó este sábado que el expresidente Juan Orlando Hernández será recibido por la militancia del Partido Nacional a su regreso a Honduras y consideró que, aunque la política no será su prioridad inmediata, podrá desempeñar un papel como consejero. En una entrevista concedida, Zambrano expresó que el retorno del exmandatario representa un momento de alegría para su familia y para los simpatizantes nacionalistas. "Bienvenido el presidente Hernández, toda la familia está alegre, los nacionalistas también le tenemos aprecio", manifestó.

El titular del Congreso Nacional señaló que, según las declaraciones que ha brindado Juan Orlando Hernández en distintos medios de comunicación, su intención es reencontrarse con su familia tras permanecer fuera del país. "Él lo ha dicho en los diferentes medios de comunicación, le da gracias a Dios, viene a incorporarse a recuperar el tiempo perdido con su familia; la política no es la prioridad para él en este momento", expresó Zambrano. No obstante, consideró que el exmandatario seguirá teniendo un espacio dentro del Partido Nacional. "Los cachurecos mañana lo van a recibir. El presidente Hernández ahí estará como un buen consejero, un buen nacionalista, que en su momento va a tener que luchar para mantener unido el partido y para que el Partido Nacional vuelva a ganar la próxima elección", afirmó el presidente del Congreso.

Regreso previsto para este domingo

Las declaraciones de Tomás Zambrano se producen en la víspera del regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras, previsto para este domingo, luego de que recuperara su libertad en Estados Unidos tras recibir un indulto presidencial. El exmandatario regresará de forma voluntaria para comparecer ante la justicia hondureña por un proceso en el que enfrenta acusaciones por presunto fraude y lavado de activos, relacionadas con el supuesto desvío de fondos públicos utilizados para financiar su campaña electoral de 2013. Su retorno será posible después de que un juez hondureño suspendiera de manera provisional la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol que pesaban en su contra, permitiéndole ingresar al país sin ser detenido inmediatamente. La audiencia inicial fue programada para el próximo 3 de agosto, cuando Hernández conocerá formalmente los cargos y su defensa solicitará que pueda enfrentar el proceso bajo medidas distintas a la prisión preventiva.

Debate sobre la justicia

El retorno del expresidente también ha reabierto el debate sobre la independencia del sistema judicial hondureño. Mientras dirigentes y simpatizantes del Partido Nacional sostienen que Hernández tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia, organizaciones anticorrupción y sectores de oposición han insistido en que el proceso debe desarrollarse sin privilegios.