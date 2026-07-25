Palmerola lanza nuevas instrucciones a pasajeros por el regreso de JOH a Honduras

Comayagua, Honduras.

El Aeropuerto Internacional Palmerola llamó este sábado a los pasajeros a planificar con anticipación su traslado a la terminal de cara al domingo 26 de julio, cuando está previsto el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, al advertir sobre posibles congestionamientos en la carretera CA-05. A través de un comunicado oficial, la administración del aeropuerto aseguró que las operaciones aéreas y los vuelos programados se desarrollarán con normalidad, aunque recomendó a los viajeros tomar previsiones para evitar contratiempos. "Debido a que podrían registrarse congestionamientos vehiculares y demoras en la carretera CA-05 durante la jornada, se hace un llamado a los pasajeros a planificar su traslado con suficiente anticipación y presentarse en la terminal aérea dentro del tiempo recomendado", señaló Palmerola.

La terminal indicó que esta medida busca facilitar un proceso de viaje ágil y reducir el riesgo de que los pasajeros lleguen tarde a sus vuelos. Asimismo, enfatizó que su responsabilidad se limita a la administración y operación de la infraestructura aeroportuaria.

"El Aeropuerto Internacional Palmerola reitera que su responsabilidad se circunscribe a la administración y operación de la infraestructura aeroportuaria, desarrollando sus actividades en estricto cumplimiento de la legislación nacional y de los protocolos aeroportuarios vigentes", indica el comunicado. La concesionaria también reafirmó su compromiso con la continuidad de las operaciones, la seguridad operacional y la atención de los vuelos programados.

Regreso previsto para este domingo

El llamado del aeropuerto se produce horas antes del retorno del expresidente Juan Orlando Hernández, quien tiene previsto arribar al Aeropuerto Internacional Palmerola a las 8:30 de la mañana del domingo, según el programa divulgado por su equipo. De acuerdo con esa agenda, Hernández llegará acompañado por su abogado defensor, Renato Stabile, y será el último en descender de la aeronave para realizar una reunificación con su familia. Posteriormente, deberá cumplir con el proceso migratorio correspondiente como ciudadano hondureño, tras lo cual está prevista una toma de fotografías para documentar su ingreso al país.

Más tarde, el exmandatario se trasladará a Finca Rocío, donde realizará una intervención pública para agradecer a Dios y a las personas que, según su equipo, oraron por él durante el tiempo que permaneció fuera del país. La agenda también contempla una segunda aparición en la terminal aérea de Toncontín, en Tegucigalpa, alrededor de las 2:00 de la tarde, antes de dirigirse a su vivienda.

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