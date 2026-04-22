Honduras conmemora Día de la Tierra en medio de crisis climática

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras conmemora este miércoles el Día de la Tierra sumida en una "emergencia" por los incendios forestales y un clima cada vez más impredecible que amenaza la seguridad alimentaria y el acceso al agua, por lo que expertos reclaman medidas de adaptación y más protección para los ambientalistas tras 111 asesinatos desde 2015. La cofundadora de la Coalición Ambiental de Honduras (COAH), Ana Velásquez, dijo que la "emergencia" que vive el país ya golpea la disponibilidad de agua y la salud de los hondureños. Los patrones climáticos impredecibles han obligado a los productores a modificar los calendarios de siembra, una situación que podría afectar la seguridad alimentaria, subrayó. Según la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), la sequía afectó a más de 583.000 hogares el último año, superando el impacto de las tormentas tropicales, que golpearon a unas 472.000 familias.

Alerta por daños a los bosques

Velásquez advirtió que los incendios son el principal factor de deterioro ambiental en una nación que este año registra 404 siniestros, que han afectado más de 17.000 hectáreas de bosques. "Si nos quedamos sin bosque y sin agua, no vamos a tener de qué vivir", enfatizó la activista, quien considera que la respuesta no puede limitarse a la mitigación de los efectos de la crisis climática, sino que Honduras necesita una estrategia de adaptación más sólida frente a la variabilidad climática. Aseguró que el país enfrenta un "círculo vicioso" de pérdidas, exacerbado por la falta de financiación internacional y una institucionalidad estatal que aún no logra proteger eficazmente ni a los ecosistemas ni a quienes los defienden.

De mantenerse el ritmo actual de incendios y deforestación, advirtió Velásquez, Honduras podría perder la totalidad de su cobertura forestal para el año 2094, un escenario que no solo amenaza la biodiversidad, sino la estabilidad económica y la seguridad humana. Honduras reforestó una media anual de 32.300 hectáreas entre 2015 y 2025, una cifra insuficiente frente a las 71.399 degradadas cada año en el mismo periodo, lo que pone en riesgo el compromiso internacional del país de restaurar 1,3 millones de hectáreas para el 2030, según el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Priorizar adaptación ante la crisis climática