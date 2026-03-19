Días más largos: La Tierra gira más lento desde hace más de 3,6 millones de años

Desde el año 2000, la crisis climática ha ocasionado una modificación física en la dinámica del planeta: la rotación terrestre se ha ido ralentizando. Científicos en geofísica de la ETH de Zúrich y la Universidad de Viena estimaron que, entre 2000 y 2020, la duración de los días se incrementó en aproximadamente 1,33 milisegundos por siglo.