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Lluvias en algunas zonas de Honduras este miércoles

El fenómeno favorecerá lluvias con distinta intensidad a lo largo del día

Lluvias en algunas zonas de Honduras este miércoles

Las temperaturas continuarán elevadas en la mayor parte del territorio, aunque con lluvia en otras.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

Las condiciones atmosféricas en Honduras estarán marcadas este miércoles por inestabilidad en varias regiones, producto de la interacción de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El fenómeno favorecerá lluvias con distinta intensidad a lo largo del día. El suroccidente será la zona con mayor incidencia, donde se esperan chubascos acompañados de actividad eléctrica, mientras que en áreas montañosas del centro y sur las precipitaciones serían más leves y aisladas.

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En paralelo, el comportamiento del mar se mantendrá dentro de rangos normales. En el Caribe, el oleaje oscilará entre 1 y 3 pies, y en el golfo de Fonseca alcanzará entre 2 y 4 pies.

José Pavón, pronosticador de turno, señaló que el país se encuentra actualmente bajo la fase de luna nueva, un dato que forma parte del monitoreo general de las condiciones naturales.

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Las temperaturas continuarán elevadas en la mayor parte del territorio. En la zona sur se prevén los registros más altos, con hasta 38 °C, mientras que otras regiones como el occidente y el centro tendrán variaciones más moderadas. En Tegucigalpa, los valores oscilarán entre los 18 °C y 28 °C.

Copeco también indicó que la jornada inició con la salida del sol a las 5:31 a. m. y concluirá con su puesta a las 6:03 p. m.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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