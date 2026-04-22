Lluvias en algunas zonas de Honduras este miércoles

San Pedro Sula.

Las condiciones atmosféricas en Honduras estarán marcadas este miércoles por inestabilidad en varias regiones, producto de la interacción de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). El fenómeno favorecerá lluvias con distinta intensidad a lo largo del día. El suroccidente será la zona con mayor incidencia, donde se esperan chubascos acompañados de actividad eléctrica, mientras que en áreas montañosas del centro y sur las precipitaciones serían más leves y aisladas.

En paralelo, el comportamiento del mar se mantendrá dentro de rangos normales. En el Caribe, el oleaje oscilará entre 1 y 3 pies, y en el golfo de Fonseca alcanzará entre 2 y 4 pies. José Pavón, pronosticador de turno, señaló que el país se encuentra actualmente bajo la fase de luna nueva, un dato que forma parte del monitoreo general de las condiciones naturales.