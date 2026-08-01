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Dos muertos y al menos cinco heridos deja accidente de autobús en Los Pinos, Tegucigalpa

Un autobús tipo rapidito chocó contra una vivienda en Los Pinos, Tegucigalpa. El accidente dejó dos muertos y cinco heridos preliminares

Dos muertos y al menos cinco heridos deja accidente de autobús en Los Pinos, Tegucigalpa

Dos personas mueren y cinco resultan heridas tras accidente de autobús en Los Pinos.

 Foto: Redes sociales
Tegucigalpa, Honduras

Al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas de manera preliminar tras un accidente de tránsito registrado la tarde de este sábado 1 de agosto en la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa, luego de que un autobús tipo “rapidito” impactara contra una vivienda.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del autobús habría perdido el control de la unidad cuando circulaba por una curva debido a un supuesto exceso de velocidad, lo que provocó que se saliera de la vía y chocara contra la estructura de una casa.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas mortales y de las personas heridas. Testigos del accidente indicaron que uno de los fallecidos podría tratarse del cobrador del autobús, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar del hecho para resguardar la escena y realizar las investigaciones correspondientes con el objetivo de determinar las causas exactas del accidente.

Asimismo, personal de Medicina Forense acudió al sitio para efectuar el levantamiento de los cuerpos y continuar con el procedimiento legal correspondiente. Las autoridades mantienen las diligencias para identificar a las víctimas y establecer responsabilidades.

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Redacción La Prensa
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