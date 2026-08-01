Capturan a hombre por su presunta responsabilidad en el asesinato de su tía en El Paraíso

Las autoridades realizaron la detención de un sospechoso por la muerte de una mujer registrada en la aldea Matazano, municipio de Alauca, departamento de El Paraíso.
La detención del sospechoso se realizó mediante un allanamiento de domicilio ejecutado en la aldea Santa Cruz, municipio de El Paraíso, donde las autoridades lograron capturar al hombre de 34 años, originario de Alauca y residente en el lugar de la detención.
El detenido tenía una orden de captura vigente por su presunta vinculación con el asesinato con arma de fuego de Elizabeth González Ardón, quien era su tía.
Según las autoridades, el crimen ocurrió el 29 de mayo del presente año en la aldea Matazano, municipio de Alauca, El Paraíso. De acuerdo con familiares de la víctima, el sospechoso la habría atacado con un arma de fuego en el patio de su vivienda.
Las pesquisas iniciales desarrolladas por los investigadores apuntan a que el origen del hecho estaría relacionado con un conflicto familiar por la disputa de una herencia.
El sospechoso será remitido ante el órgano jurisdiccional que emitió la orden de captura, donde se continuará con el procedimiento legal establecido.