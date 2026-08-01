Capturan a hombre por su presunta responsabilidad en el asesinato de su tía en El Paraíso

Alauca, Honduras

Las autoridades realizaron la detención de un sospechoso por la muerte de una mujer registrada en la aldea Matazano, municipio de Alauca, departamento de El Paraíso.

La detención del sospechoso se realizó mediante un allanamiento de domicilio ejecutado en la aldea Santa Cruz, municipio de El Paraíso, donde las autoridades lograron capturar al hombre de 34 años, originario de Alauca y residente en el lugar de la detención.

El detenido tenía una orden de captura vigente por su presunta vinculación con el asesinato con arma de fuego de Elizabeth González Ardón, quien era su tía.