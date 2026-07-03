Mundial 2026: ¿Qué hacía Said Martínez en el Argentina-Cabo Verde?

Miami, Estados Unidos.

El lente de Diario LA PRENSA, a través de nuestra corresponsal Jenny Fernández, captó al silbante catracho en los alrededores del Hard Rock Stadium de Miami, donde asistió al compromiso entre Cabo Verde y Argentina correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El experimentado árbitro hondureño Said Martínez volvió a acaparar reflectores durante el Mundial 2026, esta vez lejos del terreno de juego.

La presencia del "Matemático" en el escenario mundialista se produce días después de su sobresaliente actuación en el vibrante encuentro entre Bélgica y Senegal, un trabajo que recibió elogios por parte de especialistas y que volvió a ratificar la confianza de la FIFA en el colegiado nacido en Tocoa, Colón. Su desempeño lo mantiene entre los árbitros con mayor protagonismo en la recta decisiva del torneo.

Esa confianza quedó reflejada con una nueva designación para los octavos de final. La FIFA nombró a Saíd Martínez como cuarto árbitro para el atractivo duelo entre Brasil y Noruega, que se disputará este domingo en Nueva York.

El choque reunirá a figuras de talla mundial como Neymar y Vinícius Júnior por la Canarinha, mientras que los europeos llegarán liderados por Erling Haaland, uno de los máximos goleadores del certamen.

En este compromiso, Martínez integrará el equipo arbitral encabezado por el estadounidense Ismail Elfath, acompañado por sus asistentes Corey Parker y Kyle Atkins.