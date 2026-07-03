Giro con Real Madrid-Enzo Fernández, se va del Barcelona y bombazo con Klopp

Simeone sobre el caso de Julián Álvarez: “Es el jugador que tenemos pensado para generar juego alrededor suyo. Su futuro es, sobre todo, el Mundial 2026 y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso y no pensar en todas estas cosas que, obviamente, salieron para que no le generen confusiones. Y las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida”, valoró a ‘ESPN’.