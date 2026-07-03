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Giro con Real Madrid-Enzo Fernández, se va del Barcelona y bombazo con Klopp

Real Madrid sorprende en el mercado, baja confirmada en el Barcelona, Atlético responde sobre Julián, Bayern con fichaje y sorpresa con el futuro de Klopp.

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Así marcha el mercado de fichajes en el fútbol internacional: nuevos fichajes confirmados, salidas y los rumores en los grandes equipos de Europa.
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OFICIAL // El Bayern de Múnich ha fichado al defensa internacional alemán Nathaniel Brown, de 23 años, procedente del Eintracht Frankfurt, con un contrato que lo vinculará al vigente campeón de la Bundesliga hasta el 30 de junio de 2031, según anunció este viernes el club bávaro.
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OFICIAL // Oliver Glasner se convierte en nuevo entrenador del Nottingham Forest de la Premier League hasta 2029.
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OFICIAL // Massimiliano Allegri se convirtió este viernes en el nuevo entrenador del Nápoles, después de ser destituido del Milan tras una mala temporada, y hereda el banquillo de Antonio Conte, que dejó el club partenopeo por desavenencias con la directiva.
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OFICIAL // Palhinha ha finalizado su etapa con el Tottenham y este viernes se despidió del club en sus redes sociales.
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OFICIAL // El portero André Onana continuará en el Trabzonspor por una temporada más.
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Sky Sports informa que el Manchester United estaría interesado en los servicios del mediocampista del Real Madrid, Tchouaméni.
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OFICIAL // Postecoglou se convierte en nuevo entrenador del Al Nassr de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo tendrá nuevo técnico.
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OFICIAL // Franck Kessié deja al Al-Ahli y desde Arabia Saudita señalan que el Al-Ittihad estaría interesado en sus servicios.
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Desde Turquía informan que el Galatasary habría llegado a un acuerdo con Martin Odegaard para que sea su nuevo jugador. Se habría cerrado por unos 40 millones de euros.
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OFICIAL // Julian Nagelsmann ha dimitido como entrenador de la selección alemana tras el fracaso de la 'Mannschaft' en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, confirmó este viernes la Federación Alemana de Fútbol (DFB).
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Asimismo, la Federación también señaló que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp para que sea su nuevo entrenador.
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OFICIAL // El neerlandés Nathan Aké se convierte en nuevo jugador del Fenerbahçe de Turquía.
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COMUNICADO //El Real Madrid ha asegurado que no está interesado en fichar al centrocampista argentino del Chelsea Enzo Fernández y afirma que "no ha realizado gestión alguna, ni directa, ni indirecta", encaminada a la contratación del jugador y que "no tiene intención alguna de acometer dicha operación".
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"Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación", afirma el club de forma tajante.
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Simeone sobre el caso de Julián Álvarez: “Es el jugador que tenemos pensado para generar juego alrededor suyo. Su futuro es, sobre todo, el Mundial 2026 y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso y no pensar en todas estas cosas que, obviamente, salieron para que no le generen confusiones. Y las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida”, valoró a ‘ESPN’.
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OFICIAL // El portero Diego Kochen se va del FC Barcelona y se convierte en nuevo jugador del Lyngby Boldklub de la primera división de Dinamarca, esto en calidad de cedido.
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CONFIRMADO // Fabrizio Romano informa que Marc André Ter Stegen se convertirá en nuevo portero del Ajax.
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OFICIAL // El Real Madrid ya tiene nuevo refuerzo: Mauro Silva firma su primer contrato profesional con la 'Casa Blanca'. Llega procedente del Leganés.
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El Liverpool busca reforzar la zona baja y ha puesto los ojos en Koundé.
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SportItalia informa que la Roma está pensando en hacerse con los servicios de Garnacho.
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