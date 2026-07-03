Comic Con Honduras 2026 se realiza este fin de semana en San Pedro Sula

Honduras está lista para escribir un nuevo capítulo en la historia del entretenimiento. En el Hotel Hilton Princess de San Pedro Sula, se realizó una conferencia de prensa por parte de la organización del Comic Con Honduras 2026, en la que se anunció que este 4 y 5 de julio, San Pedro Sula será escenario de la primera edición de Comic Con Honduras, una convención que reunirá a miles de aficionados del cine, las series, el anime, los videojuegos, los cómics y el cosplay en una experiencia sin precedentes para el país.
El evento se desarrollará en Expocentro y ofrecerá una programación cargada de actividades para todas las edades, incluyendo concursos de cosplay, exhibiciones temáticas, zonas interactivas, comercios especializados, espacios para creadores de contenido y múltiples experiencias inspiradas en la cultura pop.
Uno de los principales atractivos será la presencia de invitados internacionales que han formado parte de algunas de las franquicias más exitosas del entretenimiento. Entre ellos destaca el actor británico Finn Jones, reconocido por interpretar a Ser Loras Tyrell en "Game of Thrones" y a Danny Rand en "Iron Fist", personaje del universo "Marvel".
La convención también contará con la participación de la actriz Natalia Tena, recordada por dar vida a Nymphadora Tonks en la saga cinematográfica "Harry Potter" y por su papel como Osha en "Game of Thrones", dos producciones que marcaron a millones de espectadores en todo el mundo.
A ellos se suma el actor de doblaje mexicano René García, ampliamente conocido por ser la voz oficial de Vegeta en "Dragon Ball Z" para Latinoamérica, uno de los personajes más emblemáticos del anime. También estarán presentes el cantante César Franco, intérprete de populares temas de series animadas japonesas, y el grupo Banana's Cosboys.
La organización explicó que esta primera edición busca convertirse en el punto de encuentro de las distintas comunidades vinculadas al entretenimiento, ofreciendo espacios donde fanáticos, artistas, cosplayers, ilustradores y emprendedores puedan compartir su pasión en un ambiente familiar.
Comic Con Honduras forma parte de una plataforma regional impulsada por los responsables de eventos como Comic Con Nicaragua, Comic Con República Dominicana, MegaCon Costa Rica, Connecturday y Kmecca Con Costa Rica, convenciones que durante los últimos años han reunido a miles de asistentes en Centroamérica y el Caribe.
La producción nacional está a cargo de The Road Tech y MASCO, dos empresas que unieron esfuerzos para desarrollar una convención con estándares internacionales y consolidar un espacio permanente dedicado a la cultura geek en Honduras.
"Comic Con Honduras representa un sueño hecho realidad para miles de fanáticos del país. Con una producción de alto nivel, grandes invitados y una experiencia que emocione a públicos de todas las edades", expresó Edson Arauz, productor del evento. Por su parte, Óscar Romero, gerente general de The Road Tech, destacó el entusiasmo con el que la comunidad hondureña ha recibido el proyecto. "Honduras cuenta con una comunidad apasionada, vibrante y lista para recibir un evento de esta magnitud. Desde The Road Tech asumimos este proyecto con enorme responsabilidad, y junto a MASCO trabajamos para presentar una Comic Con con estándares internacionales", afirmó.
Los organizadores adelantaron que durante la convención habrá sesiones de fotografías y autógrafos con los invitados, además de diversas actividades especiales para los asistentes. La información sobre experiencias, horarios y novedades puede consultarse en las plataformas oficiales del evento https://comicconhonduras.com/, que busca consolidarse como la mayor celebración de la cultura pop realizada hasta ahora en Honduras.