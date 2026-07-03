Comic Con Honduras 2026 se realiza este fin de semana en San Pedro Sula

Honduras está lista para escribir un nuevo capítulo en la historia del entretenimiento. En el Hotel Hilton Princess de San Pedro Sula, se realizó una conferencia de prensa por parte de la organización del Comic Con Honduras 2026, en la que se anunció que este 4 y 5 de julio, San Pedro Sula será escenario de la primera edición de Comic Con Honduras, una convención que reunirá a miles de aficionados del cine, las series, el anime, los videojuegos, los cómics y el cosplay en una experiencia sin precedentes para el país.