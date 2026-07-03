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Periodista Roxana Guzmán fue asesinada y calcinada en un tambo con diésel por sicarios

La periodista Roxana Berenice Guzmán fue asesinada y calcinada en Veracruz tras ser privada de libertad en Nanchital. Fiscalía confirma identidad y hay ocho detenidos

Periodista Roxana Guzmán fue asesinada y calcinada en un tambo con diésel por sicarios
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La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue asesinada y calcinada en un tambo con diésel por presuntos sicarios en un rancho del municipio de Moloacán, en el sur de Veracruz, México.
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El crimen ocurrió luego de que la comunicadora fuera privada de la libertad el pasado 2 de junio de 2026 dentro de su vivienda en Nanchital, donde fue interceptada por un grupo armado.
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De acuerdo con la investigación, los agresores la habrían golpeado, esposado y sometido antes de trasladarla a un punto apartado en Moloacán.
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En ese lugar, según la línea de investigación ministerial, fue torturada y posteriormente asesinada.
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El caso ha sido atribuido a presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la región, entre ellos identificados como sicario 1, sicario 7 y sicario 11.
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El cuerpo de la periodista quedó reducido a restos óseos debido a la quema, lo que dificultó inicialmente su identificación.
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La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó posteriormente la identidad de Roxana Berenice Guzmán mediante estudios forenses realizados en el Centro de Identificación Genética de Nogales.
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Las investigaciones también establecen que la víctima fue sustraída de su vivienda mientras se encontraba en su domicilio en Nanchital.
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Tras su desaparición, se activaron operativos de búsqueda que culminaron con el hallazgo de sus restos en la zona rural de Moloacán.
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Las autoridades informaron que hasta el momento hay ocho personas detenidas por su presunta participación en el crimen.
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Entre los capturados figuran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados de brindar apoyo logístico a los responsables.
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El resto de los detenidos serían presuntos integrantes del grupo criminal implicado en la privación de libertad y el asesinato de la periodista.
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Debido a que la víctima ejercía el periodismo, la Fiscalía General de la República atrajo el caso para fortalecer la investigación.
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El hecho ha generado indignación en Veracruz y a nivel nacional, al tratarse de un ataque directo contra una comunicadora.
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