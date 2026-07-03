Periodista Roxana Guzmán fue asesinada y calcinada en un tambo con diésel por sicarios

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue asesinada y calcinada en un tambo con diésel por presuntos sicarios en un rancho del municipio de Moloacán, en el sur de Veracruz, México.
El crimen ocurrió luego de que la comunicadora fuera privada de la libertad el pasado 2 de junio de 2026 dentro de su vivienda en Nanchital, donde fue interceptada por un grupo armado.
De acuerdo con la investigación, los agresores la habrían golpeado, esposado y sometido antes de trasladarla a un punto apartado en Moloacán.
En ese lugar, según la línea de investigación ministerial, fue torturada y posteriormente asesinada.
El caso ha sido atribuido a presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la región, entre ellos identificados como sicario 1, sicario 7 y sicario 11.
El cuerpo de la periodista quedó reducido a restos óseos debido a la quema, lo que dificultó inicialmente su identificación.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó posteriormente la identidad de Roxana Berenice Guzmán mediante estudios forenses realizados en el Centro de Identificación Genética de Nogales.
Las investigaciones también establecen que la víctima fue sustraída de su vivienda mientras se encontraba en su domicilio en Nanchital.
Tras su desaparición, se activaron operativos de búsqueda que culminaron con el hallazgo de sus restos en la zona rural de Moloacán.
Las autoridades informaron que hasta el momento hay ocho personas detenidas por su presunta participación en el crimen.
Entre los capturados figuran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados de brindar apoyo logístico a los responsables.
El resto de los detenidos serían presuntos integrantes del grupo criminal implicado en la privación de libertad y el asesinato de la periodista.
Debido a que la víctima ejercía el periodismo, la Fiscalía General de la República atrajo el caso para fortalecer la investigación.
El hecho ha generado indignación en Veracruz y a nivel nacional, al tratarse de un ataque directo contra una comunicadora.