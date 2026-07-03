¡Messi hace explotar el Mundial! Rompe un récord jamás visto en la historia

Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es una leyenda del fútbol mundial. El capitán de Argentina fue el encargado de abrir el marcador en el duelo frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, desatando la euforia de los miles de aficionados presentes en el estadio.

Hasta ese momento, el encuentro había sido muy disputado, con la Albiceleste dominando la posesión del balón, pero sin encontrar espacios ante el orden defensivo del conjunto africano. Sin embargo, a los 28 minutos del primer tiempo apareció el genio de siempre. Lisandro "Licha" Martínez filtró un preciso pase entre líneas y Messi, con la calidad que lo caracteriza, controló el balón y definió con enorme categoría para vencer al guardameta y colocar el 1-0 en el marcador.