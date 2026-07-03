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¡Messi hace explotar el Mundial! Rompe un récord jamás visto en la historia

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de las Copas del Mundo en el duelo Argentina vs Cabo Verde.

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 17:04 -
  • German Alvarado
¡Messi hace explotar el Mundial! Rompe un récord jamás visto en la historia

El festejo de Leo Messi tras su golazo en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

 Foto EFE.
Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es una leyenda del fútbol mundial. El capitán de Argentina fue el encargado de abrir el marcador en el duelo frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, desatando la euforia de los miles de aficionados presentes en el estadio.

Hasta ese momento, el encuentro había sido muy disputado, con la Albiceleste dominando la posesión del balón, pero sin encontrar espacios ante el orden defensivo del conjunto africano. Sin embargo, a los 28 minutos del primer tiempo apareció el genio de siempre. Lisandro "Licha" Martínez filtró un preciso pase entre líneas y Messi, con la calidad que lo caracteriza, controló el balón y definió con enorme categoría para vencer al guardameta y colocar el 1-0 en el marcador.

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Pero el tanto no solo encaminó a Argentina hacia la clasificación. También quedó grabado para siempre en la historia de las Copas del Mundo.

Con esta anotación, Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista en toda la historia en alcanzar los 20 goles oficiales en la Copa del Mundo, una cifra nunca antes conseguida por ningún jugador. De esta manera, el rosarino dejó atrás a otras leyendas del fútbol como Miroslav Klose, Ronaldo Nazário, Pelé, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona y Kylian Mbappé, inscribiendo una vez más su nombre con letras de oro en el torneo más importante del planeta.

Por si fuera poco, el astro argentino también estableció otro registro histórico al convertirse en el primer jugador en marcar en ocho apariciones consecutivas en la Copa Mundial de la FIFA.

Además, alcanzó seis goles en fases de eliminación directa, reafirmando su capacidad para aparecer en los momentos de mayor presión y seguir ampliando un legado que parece no tener límites.

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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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