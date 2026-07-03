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La Ceiba busca rescatar su puerto con dragado de casi L300 millones

El proyecto será presentado al presidente Nasry Asfura, quien prometió casi 300 millones de lempiras para intervenir el Puerto de Cabotaje y fortalecer su administración con personal más técnico.

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 17:17 -
  • Carlos Molina
La Ceiba busca rescatar su puerto con dragado de casi L300 millones

La nueva comisión municipal, empresarial y gubernamental trabajará en una propuesta para dragar el muelle, alcanzar 20 pies de profundidad y resolver los problemas operativos que han provocado el encallamiento de embarcaciones.
La Ceiba, Atlántida

Este viernes se llevó a cabo la primera reunión de la recién creada comisión encargada de la administración y manejo del Puerto de Cabotaje de La Ceiba, Atlántida.

El comité está integrado por dos miembros de la Corporación Municipal ceibeña, liderada por Bader Dip, alcalde de La Ceiba, y Gustavo Irías, regidor municipal, así como por representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh).

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Además, la Marina Mercante, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y, por parte del Gobierno, delegados de la Comisión del Ferrocarril Interoceánico.

El objetivo principal de esta comisión es diseñar un proyecto conjunto para el desarrollo del puerto. La propuesta será presentada a Nasry Asfura, presidente de la República, quien ha prometido un respaldo financiero de casi 300 millones de lempiras.

El proyecto será presentado al presidente Nasry Asfura, quien prometió casi 300 millones de lempiras para intervenir el Puerto de Cabotaje y fortalecer su administración con personal más técnico.

El proyecto será presentado al presidente Nasry Asfura, quien prometió casi 300 millones de lempiras para intervenir el Puerto de Cabotaje y fortalecer su administración con personal más técnico.

De acuerdo con lo expuesto, estos fondos se destinarán a un dragado de alto nivel para extraer unos 600 metros cúbicos de sedimento y alcanzar una profundidad de 20 pies.

La obra es considerada urgente debido a que el bajo nivel de agua actual representa un grave problema operativo que ya ha provocado el encallamiento de varias embarcaciones. La intervención es prioritaria para resolver la crisis actual del muelle.

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"Esto es parte de las condiciones que ha puesto el presidente Nasry Asfura que es cambiar la estructura y los miembros del puerto de cabotaje. La idea es dinamizar y traer personal más técnico a la junta directiva y avanzar con los temas que se tienen en el muelle", dijo Bader Dip, alcalde de La Ceiba.

Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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