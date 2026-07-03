La Ceiba busca rescatar su puerto con dragado de casi L300 millones

La Ceiba, Atlántida

Este viernes se llevó a cabo la primera reunión de la recién creada comisión encargada de la administración y manejo del Puerto de Cabotaje de La Ceiba, Atlántida. El comité está integrado por dos miembros de la Corporación Municipal ceibeña, liderada por Bader Dip, alcalde de La Ceiba, y Gustavo Irías, regidor municipal, así como por representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh).

Además, la Marina Mercante, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y, por parte del Gobierno, delegados de la Comisión del Ferrocarril Interoceánico. El objetivo principal de esta comisión es diseñar un proyecto conjunto para el desarrollo del puerto. La propuesta será presentada a Nasry Asfura, presidente de la República, quien ha prometido un respaldo financiero de casi 300 millones de lempiras.

De acuerdo con lo expuesto, estos fondos se destinarán a un dragado de alto nivel para extraer unos 600 metros cúbicos de sedimento y alcanzar una profundidad de 20 pies. La obra es considerada urgente debido a que el bajo nivel de agua actual representa un grave problema operativo que ya ha provocado el encallamiento de varias embarcaciones. La intervención es prioritaria para resolver la crisis actual del muelle.