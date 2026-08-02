Estrella Roja vs Olancho, EN VIVO hoy: ¡Se estrenan en el Apertura! Hora y dónde ver

Danlí, El Paraiso.

Estrella Roja cayendo por la mínima ante Olancho FC en el duelo correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Los nuevos inquilinos del campeonato liguero buscan sus primeros puntos en condición de local. Estrella Roja lo intenta, pero los potros defienden bien el gol.

La tuvo Óscar Rosales, la definió de zurda dentro del área y el balón pasó rozando el poste de Olancho que se salvó de milagro.

!GOOOOOOOOOOOL de los Potros! Marlon "Machuca" Ramírez abre el marcador tras un rechazo del portero Juárez que en dos ocasiones salvó pero no pudo con el remate y los visitantes se ponen a ganar a los 29 minutos.

Los locales lo intentan más pero todavía no pueden abrir el marcador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Estrella Roja anota temprano, pero no hay señal del FVS y el juego lleva 6 minutos de retraso, finalmente el gol no subió al marcador.

PRIMER TIEMPO // Estrella Roja 0-1 Olancho FC

¡COMIENZA EL PARTIDO! Estrella Roja y Olancho ya disputan el primer tiempo de su debut en el Apertura 2026.

ESTRELLA ROJA: 1. V. Moreira (Portero), 2. Leonardo Juárez, 6. Reinieri Mayorquín, 7. Esteban Duarte, 8. Jared Velásquez, 13. Óscar Rosales, 15. Joseph Padilla, 18. Nahuel Luna, 23. Edilson Gómez, 30. Cristian Cálix y 69. Jimmy López. OLANCHO FC: 2. Óscar Almendárez, 6. Ángel Velázquez, 7. Diego Rodríguez, 8. Henry Gómez, 13. Cristian Viery, 17. Moisés Antúnez, 23. Juan Ángel Delgado, 26. Geisson Perea, 29. Gerson Argueta, 30. Marlon Ramírez y 33. Nelson Muñoz.

¡Bienvenidos! Estrella Roja y Olancho hacen su debut este domingo en el Torneo Apertura 2026.